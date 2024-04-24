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"Юникредит банк" предупредил о проблемах с переводами юрлиц за рубеж - 24.04.2024, ПРАЙМ
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"Юникредит банк" предупредил о проблемах с переводами юрлиц за рубеж
"Юникредит банк" предупредил о проблемах с переводами юрлиц за рубеж - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Юникредит банк" предупредил о проблемах с переводами юрлиц за рубеж
Клиенты-юридические лица "Юникредит банка" могут столкнуться с проблемами с переводом средств за рубеж из-за действий иностранных банков-корреспондентов,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T21:00+0300
2024-04-24T21:00+0300
юникредит банк
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Клиенты-юридические лица "Юникредит банка" могут столкнуться с проблемами с переводом средств за рубеж из-за действий иностранных банков-корреспондентов, говорится в сообщении банка. "...Обращаем ваше внимание, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения... даже в случае возврата средств на счет отправителя комиссия АО Юникредит банк будет списана в полном объеме в соответствии с тарифами за перевод, а также возможно списание комиссий иностранными банками", - говорится в сообщении. Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России по итогам 2023 года составила 665 миллионов евро, при этом годом ранее был убыток в 200 миллионов. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. Всего в мире на тот момент было 29 глобальных системно значимых банков - на один меньше, чем в 2022 году. По итогам 2022 года из рейтинга выпал также швейцарский Credit Suisse, который впоследствии был поглощен UBS.
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юникредит банк
Юникредит банк
21:00 24.04.2024
 
"Юникредит банк" предупредил о проблемах с переводами юрлиц за рубеж

"Юникредит банк" предупредил о проблемах с международными переводами юрлиц

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкUnicredit
Unicredit - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Клиенты-юридические лица "Юникредит банка" могут столкнуться с проблемами с переводом средств за рубеж из-за действий иностранных банков-корреспондентов, говорится в сообщении банка.
"...Обращаем ваше внимание, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения... даже в случае возврата средств на счет отправителя комиссия АО Юникредит банк будет списана в полном объеме в соответствии с тарифами за перевод, а также возможно списание комиссий иностранными банками", - говорится в сообщении.
Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России по итогам 2023 года составила 665 миллионов евро, при этом годом ранее был убыток в 200 миллионов.
В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. Всего в мире на тот момент было 29 глобальных системно значимых банков - на один меньше, чем в 2022 году. По итогам 2022 года из рейтинга выпал также швейцарский Credit Suisse, который впоследствии был поглощен UBS.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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