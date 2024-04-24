https://1prime.ru/20240424/bayden-847651763.html
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять - 24.04.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:36+0300
2024-04-24T13:36+0300
2024-04-24T13:45+0300
политика
сша
новости
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d1d8c3c4c455d4028015734d7eb034c.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом американский лидер сказал на предвыборном мероприятии, запись которого опубликовали СМИ.Отмечается, что президент США перепутал местоимения, когда критиковал политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа."Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден.Рейтинг неодобрения Соединенных Штатов как ведущего глобального игрока возрос до 36% в 2023 году, согласно опросу Gallup. Байден, самый пожилой президент в истории США, часто ставит под сомнение свои когнитивные способности из-за своих оговорок и ляпов в публичных выступлениях.Республиканцы активно используют это, чтобы подвергнуть сомнению способность Байдена эффективно руководить страной.Ранее врач Белого дома заявил, что президентц было диагностировано "обструктивное апноэ сна", которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.
https://1prime.ru/20240424/svo-847633877.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553831_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_08e377fcec920271ab0253b452f5bd88.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости, джо байден
Политика, США, Новости, Джо Байден
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Байден оговорился в выступлении и сказал, что властям США нельзя доверять
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом американский лидер сказал на предвыборном мероприятии, запись которого опубликовали СМИ.
Отмечается, что президент США перепутал местоимения, когда критиковал политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
"Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден.
Рейтинг неодобрения Соединенных Штатов как ведущего глобального игрока возрос до 36% в 2023 году, согласно опросу Gallup. Байден, самый пожилой президент в истории США, часто ставит под сомнение свои когнитивные способности из-за своих оговорок и ляпов в публичных выступлениях.
Республиканцы активно используют это, чтобы подвергнуть сомнению способность Байдена эффективно руководить страной.
Ранее врач Белого дома заявил, что президентц было диагностировано "обструктивное апноэ сна", которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе