Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240424/bayden-847651763.html
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять - 24.04.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:36+0300
2024-04-24T13:45+0300
политика
сша
новости
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d1d8c3c4c455d4028015734d7eb034c.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом американский лидер сказал на предвыборном мероприятии, запись которого опубликовали СМИ.Отмечается, что президент США перепутал местоимения, когда критиковал политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа."Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден.Рейтинг неодобрения Соединенных Штатов как ведущего глобального игрока возрос до 36% в 2023 году, согласно опросу Gallup. Байден, самый пожилой президент в истории США, часто ставит под сомнение свои когнитивные способности из-за своих оговорок и ляпов в публичных выступлениях.Республиканцы активно используют это, чтобы подвергнуть сомнению способность Байдена эффективно руководить страной.Ранее врач Белого дома заявил, что президентц было диагностировано "обструктивное апноэ сна", которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.
https://1prime.ru/20240424/svo-847633877.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/38/842553831_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_08e377fcec920271ab0253b452f5bd88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, новости, джо байден
Политика, США, Новости, Джо Байден
13:36 24.04.2024 (обновлено: 13:45 24.04.2024)
 
Байден заявил, что его администрации нельзя доверять

Байден оговорился в выступлении и сказал, что властям США нельзя доверять

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления вновь оговорился, в результате чего заявил, что его администрации нельзя доверять. Об этом американский лидер сказал на предвыборном мероприятии, запись которого опубликовали СМИ.
Отмечается, что президент США перепутал местоимения, когда критиковал политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
"Сколько раз он (Трамп - ред.) может доказывать, что нам нельзя доверять", - сказал Байден.
Рейтинг неодобрения Соединенных Штатов как ведущего глобального игрока возрос до 36% в 2023 году, согласно опросу Gallup. Байден, самый пожилой президент в истории США, часто ставит под сомнение свои когнитивные способности из-за своих оговорок и ляпов в публичных выступлениях.
Республиканцы активно используют это, чтобы подвергнуть сомнению способность Байдена эффективно руководить страной.
Ранее врач Белого дома заявил, что президентц было диагностировано "обструктивное апноэ сна", которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
07:20
 
ПолитикаСШАНовостиДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала