https://1prime.ru/20240424/bezopasnost-847640100.html
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран - 24.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран
Создание защиты информационной сферы от угроз является актуальным для всех государств, заявил в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:05+0300
2024-04-24T10:05+0300
2024-04-24T11:34+0300
владимир путин
информационная безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. Создание защиты информационной сферы от угроз является актуальным для всех государств, заявил в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин."Знаю, что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. Тема — актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу следует создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере. По словам Путина, Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства."Уверен, что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете", — добавил российский лидерВстреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
https://1prime.ru/20240424/krokus-847639530.html
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владимир путин, информационная безопасность
Владимир Путин, информационная безопасность
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран
Путин: защита информационной сферы от угроз актуальна для всех стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. Создание защиты информационной сферы от угроз является актуальным для всех государств, заявил в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. Тема — актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу следует создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения стран в информационной сфере.
По словам Путина, Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.
"Уверен, что ваша нынешняя встреча будет способствовать укреплению сотрудничества на благо наших стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете", — добавил российский лидер
Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
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