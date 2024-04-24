https://1prime.ru/20240424/britaniya-847645147.html

"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев

"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев

Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:32+0300

2024-04-24T11:32+0300

2024-04-24T11:32+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают.Сенат США в среду, 24 апреля, принял законопроект о выделении Украине поддержки на сумму около 61 миллиарда долларов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой шаг приведет к большему разорению Украины и гибели ее граждан."Итак, США голосуют за продление войны. Позор им", - отметил один из читателей."Эскалация означает больше смертей и разрушений <...> Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", - добавил второй.По мнению комментаторов, Вашингтон стремится полностью уничтожить Украину. Они также напомнили, что Москва с середины 1990-х годов призывала НАТО не расширяться на восток, называя членство Украины в альянсе экзистенциальной угрозой."Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира..", - заключили читатели.

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помощь украине, россия, сша, запад