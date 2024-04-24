https://1prime.ru/20240424/britaniya-847645147.html
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев
Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:32+0300
2024-04-24T11:32+0300
2024-04-24T11:32+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают.Сенат США в среду, 24 апреля, принял законопроект о выделении Украине поддержки на сумму около 61 миллиарда долларов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой шаг приведет к большему разорению Украины и гибели ее граждан."Итак, США голосуют за продление войны. Позор им", - отметил один из читателей."Эскалация означает больше смертей и разрушений <...> Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", - добавил второй.По мнению комментаторов, Вашингтон стремится полностью уничтожить Украину. Они также напомнили, что Москва с середины 1990-х годов призывала НАТО не расширяться на восток, называя членство Украины в альянсе экзистенциальной угрозой."Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира..", - заключили читатели.
https://1prime.ru/20240424/kladbische-847637925.html
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помощь украине, россия, сша, запад
Спецоперация на Украине, помощь Украине, РОССИЯ, США, ЗАПАД
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев
Читателей британского Daily Mail обескуражил ответ России Западу
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express
активно его обсуждают.
Сенат США в среду, 24 апреля, принял законопроект о выделении Украине поддержки на сумму около 61 миллиарда долларов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой шаг приведет к большему разорению Украины и гибели ее граждан.
"Итак, США голосуют за продление войны. Позор им", - отметил один из читателей.
"Эскалация означает больше смертей и разрушений <...> Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", - добавил второй.
По мнению комментаторов, Вашингтон стремится полностью уничтожить Украину. Они также напомнили, что Москва с середины 1990-х годов призывала НАТО не расширяться на восток, называя членство Украины в альянсе экзистенциальной угрозой.
"Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира..", - заключили читатели.
Кладбище натовских пушек. В КНДР раскрыли сущность Украины