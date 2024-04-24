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"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев - 24.04.2024, ПРАЙМ
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"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев
Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:32+0300
2024-04-24T11:32+0300
спецоперация на украине
помощь украине
россия
сша
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают.Сенат США в среду, 24 апреля, принял законопроект о выделении Украине поддержки на сумму около 61 миллиарда долларов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой шаг приведет к большему разорению Украины и гибели ее граждан."Итак, США голосуют за продление войны. Позор им", - отметил один из читателей."Эскалация означает больше смертей и разрушений &lt;...&gt; Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", - добавил второй.По мнению комментаторов, Вашингтон стремится полностью уничтожить Украину. Они также напомнили, что Москва с середины 1990-х годов призывала НАТО не расширяться на восток, называя членство Украины в альянсе экзистенциальной угрозой."Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира..", - заключили читатели.
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помощь украине, россия, сша, запад
Спецоперация на Украине, помощь Украине, РОССИЯ, США, ЗАПАД
11:32 24.04.2024
 
"Позор США". Ответ России Западу обескуражил британцев

Читателей британского Daily Mail обескуражил ответ России Западу

© AFP / Isabel Infantes" Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
 Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© AFP / Isabel Infantes
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Россия отреагировала на принятие США пакета помощи Украине, читатели британского издания Daily Express активно его обсуждают.
Сенат США в среду, 24 апреля, принял законопроект о выделении Украине поддержки на сумму около 61 миллиарда долларов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой шаг приведет к большему разорению Украины и гибели ее граждан.
"Итак, США голосуют за продление войны. Позор им", - отметил один из читателей.
"Эскалация означает больше смертей и разрушений <...> Почему США хотят войны, а не мира? В этом нет никакого смысла", - добавил второй.
По мнению комментаторов, Вашингтон стремится полностью уничтожить Украину. Они также напомнили, что Москва с середины 1990-х годов призывала НАТО не расширяться на восток, называя членство Украины в альянсе экзистенциальной угрозой.
"Даже правильно воспитанный ребенок способен понять, что иногда "нет" действительно означает "нет". Но только не так называемые "лидеры" западного мира..", - заключили читатели.
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