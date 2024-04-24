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Километры прирастают рублями: платные дороги стали дороже

Километры прирастают рублями: платные дороги стали дороже - 24.04.2024, ПРАЙМ

Километры прирастают рублями: платные дороги стали дороже

Государственная компания "Автодор" с 23 апреля повысила тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на восемь процентов, максимальная индексация составила... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T10:43+0300

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2024-04-24T10:43+0300

авто

автодор

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" с 23 апреля повысила тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на восемь процентов, максимальная индексация составила 15-25 процентов. Об этом говорится в материалах газеты "Коммерсантъ".Издание напоминает, что госкомпания сообщила о повышении цен накануне, подчеркнув, что в среднем тарифы вырастут на восемь процентов."Максимальное подорожание проезда для легковых авто — на 25% — произошло на участках М-3 в Калужской области (124–194-й км), причем по будням: с 200 до 250 руб. По выходным цена вырастет на 10% — до 320 руб.", - рассказывает газета о новых расценках.Кроме того, стоимость проезда по самой загруженной магистрали - трассе М-4 "Дон" - поднялась на разных участках от шести до 20 процентов. Теперь водитель легкового автомобиля, следующий из Москвы в Краснодар, потратит на проезд 3,6-4,7 тысячи рублей."Ъ" добавляет, что менее всего индексация затронула трассу М-12. Максимальное повышение цен составило семь процентов. "На ЦКАД цены выросли равномерно, в среднем на 14–15% на всех участках. На М-1 тариф на единственном платном участке увеличился на 13,3% — до 170 руб. На М-11 от Солнечногорска до Твери цена увечилась на 12,5% (до 450 руб. в будни), от Клина до Твери — на 20% (до 300 руб. в будни)", - сказано в материалах.

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авто, автодор