https://1prime.ru/20240424/eaes-847654109.html

Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС

Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС - 24.04.2024, ПРАЙМ

Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС

Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила в среду в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T14:33+0300

2024-04-24T14:33+0300

2024-04-24T14:33+0300

политика

еаэс

молдавия

гагаузия

https://cdnn.1prime.ru/img/84055/20/840552065_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_86a57774b5bf17e354591e186709b292.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила в среду в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" глава молдавской автономии Евгения Гуцул. "И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии", — сказала она. Гуцул отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева. По ее словам Гагаузская автономия сейчас испытывает такое давление, которого никогда не было. Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://1prime.ru/20240410/gagauziya-847249514.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

еаэс, молдавия, гагаузия