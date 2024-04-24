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Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС
Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС - 24.04.2024, ПРАЙМ
Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС
Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила в среду в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:33+0300
2024-04-24T14:33+0300
политика
еаэс
молдавия
гагаузия
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила в среду в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" глава молдавской автономии Евгения Гуцул. "И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии", — сказала она. Гуцул отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева. По ее словам Гагаузская автономия сейчас испытывает такое давление, которого никогда не было. Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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еаэс, молдавия, гагаузия
Политика, ЕАЭС, МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ
14:33 24.04.2024
 
Глава Гагаузии заявила, что видит будущее Молдавии в ЕАЭС

Гуцул: Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Гагаузия видит будущее Молдавии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявила в среду в ходе презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня" глава молдавской автономии Евгения Гуцул.
"И хотела бы отметить напоследок то, что мы видим свое будущее именно здесь, в Евразийском экономическом союзе, где отношения выстраиваются на основе национальных интересов, взаимопонимания, взаимного уважения и поддержки. А не под диктатом иностранной бюрократии", — сказала она.
Гуцул отметила, что скоро возвращается в Молдавию и не знает, что ожидать от властей Кишинева. По ее словам Гагаузская автономия сейчас испытывает такое давление, которого никогда не было.
Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
10 апреля, 09:14
 
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