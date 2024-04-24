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Лихачев рассказал, как повысить долю атомной генерации в энергобалансе РФ - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Лихачев рассказал, как повысить долю атомной генерации в энергобалансе РФ
Лихачев рассказал, как повысить долю атомной генерации в энергобалансе РФ - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лихачев рассказал, как повысить долю атомной генерации в энергобалансе РФ
Долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ можно повысить до 25% досрочно, до 2045 года, обеспечив масштабное строительство новых энергоблоков, заявил... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:18+0300
2024-04-24T17:25+0300
энергетика
алексей лихачев
аэс
росатом
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ можно повысить до 25% досрочно, до 2045 года, обеспечив масштабное строительство новых энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Знаменательно поручение президента страны о переходе от нынешних 20% (доли выработки АЭС) в энергобалансе до 25%. В соответствии с поручением мы должны обеспечить это к 2045 году, но я бы ставил задачу выйти на эти параметры в 2041-2042 годах. Задача действительно очень емкая, связанная с масштабным строительством", – сказал Лихачев, выступая по видеосвязи на всероссийской научно-практической конференции "Новая технологическая платформа атомной энергетики", проходящей в Томске. Слова Лихачева приводит пресс-служба топливного дивизиона "Росатома". Мероприятие посвящено 75-летию "Сибирского химического комбината" (АО "СХК", ЗАТО Северск), одного из старейших предприятий атомной отрасли, которое входит в топливный дивизион "Росатома". На базе СХК строится атомный опытно-демонстрационный энергокопмлекс четвертого поколения с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Строительство идет в рамках отраслевого проекта "Прорыв", который направлен на создание новой технологической платформы атомной энергетики на базе технологий замкнутого топливного цикла.
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алексей лихачев, аэс, росатом
Энергетика, Алексей Лихачев, АЭС, Росатом
17:18 24.04.2024 (обновлено: 17:25 24.04.2024)
 
Лихачев рассказал, как повысить долю атомной генерации в энергобалансе РФ

Лихачев: долю атомной генерации в энергобалансе РФ можно поднять до 25% досрочно

© РИА Новости . Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Долю атомной генерации в общем энергобалансе РФ можно повысить до 25% досрочно, до 2045 года, обеспечив масштабное строительство новых энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Знаменательно поручение президента страны о переходе от нынешних 20% (доли выработки АЭС) в энергобалансе до 25%. В соответствии с поручением мы должны обеспечить это к 2045 году, но я бы ставил задачу выйти на эти параметры в 2041-2042 годах. Задача действительно очень емкая, связанная с масштабным строительством", – сказал Лихачев, выступая по видеосвязи на всероссийской научно-практической конференции "Новая технологическая платформа атомной энергетики", проходящей в Томске. Слова Лихачева приводит пресс-служба топливного дивизиона "Росатома".
Мероприятие посвящено 75-летию "Сибирского химического комбината" (АО "СХК", ЗАТО Северск), одного из старейших предприятий атомной отрасли, которое входит в топливный дивизион "Росатома". На базе СХК строится атомный опытно-демонстрационный энергокопмлекс четвертого поколения с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Строительство идет в рамках отраслевого проекта "Прорыв", который направлен на создание новой технологической платформы атомной энергетики на базе технологий замкнутого топливного цикла.
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