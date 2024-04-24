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Лондон и Берлин расширят инвестиции в оборонное обслуживание Украины
Лондон и Берлин расширят инвестиции в оборонное обслуживание Украины - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лондон и Берлин расширят инвестиции в оборонное обслуживание Украины
Германия и Великобритания увеличат инвестиции в оборонное обслуживание Украины. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:36+0300
2024-04-24T16:36+0300
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БЕРЛИН, 24 апр — ПРАЙМ. Германия и Великобритания увеличат инвестиции в оборонное обслуживание Украины."Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины", — заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министра Риши Сунак на встрече по вопросам безопасности и обороны. В заявлении также указывается, что Лондон и Берлин станут уделять больше внимания украинским вертолетам: обучению и техобслуживанию.Financial Times приводила текст совместного письма Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине
Спецоперация на Украине, помощь Украине
Лондон и Берлин расширят инвестиции в оборонное обслуживание Украины
ФРГ и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины
БЕРЛИН, 24 апр — ПРАЙМ. Германия и Великобритания увеличат инвестиции в оборонное обслуживание Украины.
"Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины", — заявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министра Риши Сунак на встрече по вопросам безопасности и обороны.
В заявлении также указывается, что Лондон и Берлин станут уделять больше внимания украинским вертолетам: обучению и техобслуживанию.
Financial Times приводила текст совместного письма Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.