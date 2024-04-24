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Российская армия ударила по общежитию ВСУ в Харькове, сообщили СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российская армия ударила по общежитию ВСУ в Харькове, сообщили СМИ
Российская армия ударила по общежитию ВСУ в Харькове, сообщили СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ
Российская армия ударила по общежитию ВСУ в Харькове, сообщили СМИ
Российская армия ударила по общежитию в Харькове, в котором находились украинские военнослужащие. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:25+0300
2024-04-24T09:25+0300
спецоперация на украине
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удар
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ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Российская армия ударила по общежитию в Харькове, в котором находились украинские военнослужащие. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", — сказал он. Он также отметил, что в полночь был прилет по используемому ВСУ для ротации войск зданию, расположенному в поселке городского типа Боровая Харьковской области. Оно находится рядом с городом Изюмом. В здании было до 30 человек, а во дворе шесть единиц техники.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ ударили по части ВСУ в Одессе, находящейся возле Горбатого моста.По его словам, удар был нанесен в 7.05, взрыв был сильный сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом". "Кто ближе, пишет, что не несколько прилетов и шикарная вторичная детонация", — добавил Лебедев. Он также отметил, что после удара Одесса была частично обесточена.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240422/ukraina-847594737.html
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харьков, удар
Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, удар
09:25 24.04.2024
 
Российская армия ударила по общежитию ВСУ в Харькове, сообщили СМИ

РИА Новости: ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове с 30 боевиками

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Российская армия ударила по общежитию в Харькове, в котором находились украинские военнослужащие. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", — сказал он.
Он также отметил, что в полночь был прилет по используемому ВСУ для ротации войск зданию, расположенному в поселке городского типа Боровая Харьковской области. Оно находится рядом с городом Изюмом. В здании было до 30 человек, а во дворе шесть единиц техники.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС РФ ударили по части ВСУ в Одессе, находящейся возле Горбатого моста.
По его словам, удар был нанесен в 7.05, взрыв был сильный сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом".
"Кто ближе, пишет, что не несколько прилетов и шикарная вторичная детонация", — добавил Лебедев. Он также отметил, что после удара Одесса была частично обесточена.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
США может отправить вооружения Украине "в считанные дни", пишет Times
22 апреля, 19:38
 
Спецоперация на УкраинеХАРЬКОВудар
 
 
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