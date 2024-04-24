Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240424/minimum-847647526.html
Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году
Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году - 24.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году
В текущем году прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. В течение десяти лет он увеличился более чем в два раза (на 6892 руб.). Об этом | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:08+0300
2024-04-24T12:08+0300
экономика
пенсионеры
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В текущем году прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. В течение десяти лет он увеличился более чем в два раза (на 6892 руб.). Об этом заявила "Газете.Ru" к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, реальный размер пенсии определяется по формуле, в которой учитывается количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (в 2024 году — 8134,88 руб.). В зависимости от числа заработанных баллов определяется и размер страховой пенсии. "Она может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума", — Иванова-Швец.Согласно закону "О государственной социальной помощи", размер пенсии в России не может быть ниже прожиточного минимума, при этом согласно нормативным актам каждый год устанавливают размер прожиточного минимума для отдельных категорий граждан, в том числе для пенсионеров, добавила экономист.Иванова-Швец сообщила, что даже если у пенсионера начисленная пенсия в этом году будет ниже 13 290 рублей, то из регионального или федерального бюджета ему произведут доплаты до прожиточного минимума, который установлен в районе его проживания.
https://1prime.ru/20240423/pensiya-847609399.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_fcffc22a83c98fd3d7dfa723536e8588.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсионеры
Экономика, пенсионеры
12:08 24.04.2024
 
Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году

Экономист Швец: за десять лет прожиточный минимум пенсионера в России удвоился

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В текущем году прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. В течение десяти лет он увеличился более чем в два раза (на 6892 руб.). Об этом заявила "Газете.Ru" к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, реальный размер пенсии определяется по формуле, в которой учитывается количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (в 2024 году — 8134,88 руб.). В зависимости от числа заработанных баллов определяется и размер страховой пенсии.
"Она может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума", — Иванова-Швец.
Согласно закону "О государственной социальной помощи", размер пенсии в России не может быть ниже прожиточного минимума, при этом согласно нормативным актам каждый год устанавливают размер прожиточного минимума для отдельных категорий граждан, в том числе для пенсионеров, добавила экономист.
Иванова-Швец сообщила, что даже если у пенсионера начисленная пенсия в этом году будет ниже 13 290 рублей, то из регионального или федерального бюджета ему произведут доплаты до прожиточного минимума, который установлен в районе его проживания.
Пенсионный фонд РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Названы семь способов увеличить будущую пенсию
Вчера, 11:35
 
Экономикапенсионеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала