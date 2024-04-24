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Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году

Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году - 24.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали прожиточный минимум пенсионера в 2024 году

В текущем году прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. В течение десяти лет он увеличился более чем в два раза (на 6892 руб.). Об этом | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:08+0300

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2024-04-24T12:08+0300

экономика

пенсионеры

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В текущем году прожиточный минимум пенсионера в России составляет 13 290 рублей. В течение десяти лет он увеличился более чем в два раза (на 6892 руб.). Об этом заявила "Газете.Ru" к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, реальный размер пенсии определяется по формуле, в которой учитывается количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (в 2024 году — 8134,88 руб.). В зависимости от числа заработанных баллов определяется и размер страховой пенсии. "Она может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума", — Иванова-Швец.Согласно закону "О государственной социальной помощи", размер пенсии в России не может быть ниже прожиточного минимума, при этом согласно нормативным актам каждый год устанавливают размер прожиточного минимума для отдельных категорий граждан, в том числе для пенсионеров, добавила экономист.Иванова-Швец сообщила, что даже если у пенсионера начисленная пенсия в этом году будет ниже 13 290 рублей, то из регионального или федерального бюджета ему произведут доплаты до прожиточного минимума, который установлен в районе его проживания.

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пенсионеры