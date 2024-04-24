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ФАС отметила снижение оптовых цен на нефтепродукты

ФАС отметила снижение оптовых цен на нефтепродукты - 24.04.2024, ПРАЙМ

ФАС отметила снижение оптовых цен на нефтепродукты

Оптовые цены на нефтепродукты в последнее время снижаются, в том числе из-за перемещения поставок топлива по железной дороге в третью очередь приоритета из... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T19:19+0300

2024-04-24T19:19+0300

2024-04-24T19:19+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Оптовые цены на нефтепродукты в последнее время снижаются, в том числе из-за перемещения поставок топлива по железной дороге в третью очередь приоритета из шестой, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. "По итогам биржевого комитета ФАС России отмечает, что в настоящее время на оптовом сегменте рынка нефтепродуктов наблюдается снижение стоимости. В том числе это связано с переводом топлива в третью очередь поставок по железной дороге, то есть произошло ускорение доставки нефтеналивных грузов. В связи с этим на внутренний рынок поступили дополнительные объемы бензина и дизтоплива", - пояснили в ведомстве. Также ФАС отмечает развитие мелкооптового сегмента нефтепродуктов, на котором торгуют "Роснефть" и "Лукойл". Сейчас "Лукойл" увеличивает объемы реализации. "Кроме того, на биржевом комитете представители аграрного сообщества подтвердили стабильность цен и поставок топлива в период посевной", - добавили в ФАС.

https://1prime.ru/20240424/oil-847664094.html

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нефть