https://1prime.ru/20240424/oil-847664094.html

Запасы нефти в США неожиданно снизились

Запасы нефти в США неожиданно снизились - 24.04.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США неожиданно снизились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 апреля, уменьшились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,4% - до... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:39+0300

2024-04-24T17:39+0300

2024-04-24T17:49+0300

энергетика

сша

нефть

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 апреля, уменьшились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 453,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали увеличения запасов - на 1,6 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 апреля, увеличился на 0,793 миллиона баррелей - до 365,677 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах закупки до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.

https://1prime.ru/20240424/kompesatsiya-847658821.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть, новости