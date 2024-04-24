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Запасы нефти в США неожиданно снизились
Запасы нефти в США неожиданно снизились - 24.04.2024, ПРАЙМ
Запасы нефти в США неожиданно снизились
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 апреля, уменьшились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,4% - до... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:39+0300
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 апреля, уменьшились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 453,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали увеличения запасов - на 1,6 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 апреля, увеличился на 0,793 миллиона баррелей - до 365,677 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах закупки до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.
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Энергетика, США, Нефть, Новости
Запасы нефти в США неожиданно снизились
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились до 453,6 миллионов баррелей
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 апреля, уменьшились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 453,6 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали увеличения запасов - на 1,6 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 19 апреля, увеличился на 0,793 миллиона баррелей - до 365,677 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал сокращаться. После этого, с июля по декабрь, динамика была непостоянной, а с середины декабря наблюдается непрерывный рост показателя. На данный момент стратегический резерв по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В январе этого года министерство энергетики США объявило о планах закупки до 3 миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в апреле для пополнения стратегического резерва.
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