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В Госдуму внесли проект, запрещающий повторные штрафы за неоплату парковки - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект, запрещающий повторные штрафы за неоплату парковки
В Госдуму внесли проект, запрещающий повторные штрафы за неоплату парковки - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект, запрещающий повторные штрафы за неоплату парковки
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает запрет на штрафы для... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:44+0300
2024-04-24T14:44+0300
авто
парковка
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает запрет на штрафы для автомобилистов за неоплату городской парковки за второй и последующие случаи в течение суток с момента совершения первого правонарушения. Этот документ доступен в думской базе данных. "Автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда могут быть привлечены к административной ответственности за неоплату платной городской парковки неоднократно в течение дня. Должно быть исключено повторное привлечение владельца транспортного средства к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение суток с момента совершения первого правонарушения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, в ней сказано что штрафы могут быть выписаны из-за сбоев в специальных мобильных приложениях, ошибок с определением геолокации и проблем с платежными агрегаторами. Согласно пояснительным материалам, далеко не всегда водителям удается доказать свою правоту, и некоторые добровольно и "досрочно" уплачивают штраф, однако административное делопроизводство не переходит в разряд оконченных".
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авто, парковка
Авто, парковка
14:44 24.04.2024
 
В Госдуму внесли проект, запрещающий повторные штрафы за неоплату парковки

В ГД внесли проект о запрете повторных штрафов за неоплату парковки в течение суток

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает запрет на штрафы для автомобилистов за неоплату городской парковки за второй и последующие случаи в течение суток с момента совершения первого правонарушения. Этот документ доступен в думской базе данных.
"Автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда могут быть привлечены к административной ответственности за неоплату платной городской парковки неоднократно в течение дня. Должно быть исключено повторное привлечение владельца транспортного средства к административной ответственности за второй и последующие случаи в течение суток с момента совершения первого правонарушения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, в ней сказано что штрафы могут быть выписаны из-за сбоев в специальных мобильных приложениях, ошибок с определением геолокации и проблем с платежными агрегаторами.
Согласно пояснительным материалам, далеко не всегда водителям удается доказать свою правоту, и некоторые добровольно и "досрочно" уплачивают штраф, однако административное делопроизводство не переходит в разряд оконченных".
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