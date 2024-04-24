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Путин потребовал решить вопрос помощи пострадавшим от паводка пенсионерам

Путин потребовал решить вопрос помощи пострадавшим от паводка пенсионерам - 24.04.2024, ПРАЙМ

Путин потребовал решить вопрос помощи пострадавшим от паводка пенсионерам

Требуется решить вопрос о помощи пострадавшим от паводка пенсионерам, нельзя оставлять их в таком положении, заявил на совещании по ликвидации последствий... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:03+0300

2024-04-24T16:03+0300

2024-04-24T16:03+0300

происшествия

владимир путин

паводок

пенсионеры

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Требуется решить вопрос о помощи пострадавшим от паводка пенсионерам, нельзя оставлять их в таком положении, заявил на совещании по ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин."Есть еще одна категория граждан, которые тоже пострадали в результате этих паводков, но о которых сегодня не говорили. Это пенсионеры. Это тоже категория людей, которая требует особого внимания", — подчеркнул глава государства. По его словам, "в результате того, что у них есть постоянное жилье, второе, они тоже не попадают в разряд лиц, которые могут рассчитывать на какую-то компенсацию". "Этот вопрос нужно решить. Ветеранов, пенсионеров наших нельзя оставлять в таком положении", — заявил Путин. Он также отметил, что нельзя лишать допвыплат тех пострадавших от паводков людей, которые имели страховку. По словам Путина, нужно стимулировать людей, чтобы они страховались. "Не нужно сейчас лишать их дополнительных выплат, прошу на это обратить особое внимание", — заключил он.Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.

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владимир путин, паводок, пенсионеры