Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16 - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240424/piloty-847671458.html
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16 - 24.04.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16
В Европе украинских пилотов истребителей F-16 обучат к концу 2024 или даже началу 2025 годов, отметила французская газета Monde со ссылкой на источники. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T23:32+0300
2024-04-24T23:32+0300
спецоперация на украине
f-16
пилоты
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f6600eac00f7ecf241a856a5676402a.jpg
ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. В Европе украинских пилотов истребителей F-16 обучат к концу 2024 или даже началу 2025 годов, отметила французская газета Monde со ссылкой на источники.Собеседник издания заявил, что десять украинских пилотов недостаточно опытны, чем объясняется длительность их подготовки. Отмечается, что их средний возраст составляет от 21 года до 23 лет, а шестеро из них никогда не садились в истребитель до прибытия в Великобританию, где проходит один из этапов подготовки. Другие же четверо на Украине летали лишь на учебных Aero L-39, указывает издание. "По истечении шести месяцев во Франции, если (пилоты - ред.) покажут удовлетворительные результаты, они отправятся в страну, которая пока не определена, где завершат свое обучение, летая на борту F-16. Ожидается, что Румыния примет этот последний этап, длительность которого была оценена в четыре месяца. Таким образом, предполагается, что ни один украинский пилот, обучаемый в Европе, не вступит в строй ранее конца 2024 или даже начала 2025 года", — указывает Monde. По данным газеты, пилоты в течение полугода изучали основы боевой авиации на английском языке в Великобритании. Во Франции их должны обучить различным тактикам западной авиации.Подготовка пилотов в США на F-16 началось раньше, там обучаются более опытные военнослужащие, уточняют журналисты издания.Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге планируют направить Киеву первые истребители в 2024 году. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240424/svo-847634552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8f367e9d6bde8dafc7254df5bbc5ed13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
f-16, пилоты
Спецоперация на Украине, F-16, пилоты
23:32 24.04.2024
 
СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16

Monde: Европа обучит украинских пилотов F-16 к концу 2024 года

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. В Европе украинских пилотов истребителей F-16 обучат к концу 2024 или даже началу 2025 годов, отметила французская газета Monde со ссылкой на источники.
Собеседник издания заявил, что десять украинских пилотов недостаточно опытны, чем объясняется длительность их подготовки. Отмечается, что их средний возраст составляет от 21 года до 23 лет, а шестеро из них никогда не садились в истребитель до прибытия в Великобританию, где проходит один из этапов подготовки. Другие же четверо на Украине летали лишь на учебных Aero L-39, указывает издание.
"По истечении шести месяцев во Франции, если (пилоты - ред.) покажут удовлетворительные результаты, они отправятся в страну, которая пока не определена, где завершат свое обучение, летая на борту F-16. Ожидается, что Румыния примет этот последний этап, длительность которого была оценена в четыре месяца. Таким образом, предполагается, что ни один украинский пилот, обучаемый в Европе, не вступит в строй ранее конца 2024 или даже начала 2025 года", — указывает Monde.
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России
Вчера, 08:07
По данным газеты, пилоты в течение полугода изучали основы боевой авиации на английском языке в Великобритании. Во Франции их должны обучить различным тактикам западной авиации.
Подготовка пилотов в США на F-16 началось раньше, там обучаются более опытные военнослужащие, уточняют журналисты издания.
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге планируют направить Киеву первые истребители в 2024 году.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеF-16пилоты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала