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СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16

СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16 - 24.04.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщило, когда Европа подготовит украинских пилотов F-16

В Европе украинских пилотов истребителей F-16 обучат к концу 2024 или даже началу 2025 годов, отметила французская газета Monde со ссылкой на источники. | 24.04.2024, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

f-16

пилоты

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ПАРИЖ, 24 апр — ПРАЙМ. В Европе украинских пилотов истребителей F-16 обучат к концу 2024 или даже началу 2025 годов, отметила французская газета Monde со ссылкой на источники.Собеседник издания заявил, что десять украинских пилотов недостаточно опытны, чем объясняется длительность их подготовки. Отмечается, что их средний возраст составляет от 21 года до 23 лет, а шестеро из них никогда не садились в истребитель до прибытия в Великобританию, где проходит один из этапов подготовки. Другие же четверо на Украине летали лишь на учебных Aero L-39, указывает издание. "По истечении шести месяцев во Франции, если (пилоты - ред.) покажут удовлетворительные результаты, они отправятся в страну, которая пока не определена, где завершат свое обучение, летая на борту F-16. Ожидается, что Румыния примет этот последний этап, длительность которого была оценена в четыре месяца. Таким образом, предполагается, что ни один украинский пилот, обучаемый в Европе, не вступит в строй ранее конца 2024 или даже начала 2025 года", — указывает Monde. По данным газеты, пилоты в течение полугода изучали основы боевой авиации на английском языке в Великобритании. Во Франции их должны обучить различным тактикам западной авиации.Подготовка пилотов в США на F-16 началось раньше, там обучаются более опытные военнослужащие, уточняют журналисты издания.Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге планируют направить Киеву первые истребители в 2024 году. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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f-16, пилоты