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МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240424/spg-847658137.html
МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России
МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России - 24.04.2024, ПРАЙМ
МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что экспортные поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году могут вырасти,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:56+0300
2024-04-24T15:56+0300
энергетика
поставки спг
мэа
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что экспортные поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году могут вырасти, следует из квартального отчета агентства по рынку газа. "Ожидается, что в 2024 году российский экспорт СПГ увеличится благодаря восстановлению работы после длительных ремонтов на "Сахалин-2" и "Ямал СПГ" в 2023 году, а также несмотря на крайне неопределенные перспективы для проекта "Арктик СПГ - 2", - говорится в отчете. Кроме того, согласно данным МЭА, экспорт российского СПГ в Европу в период отопительного сезона вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Бельгию, Францию и Испанию пришлось 80% всего европейского импорта СПГ из России. Помимо России, как ожидает агентство, рост поставок сжиженного газа в 2024 году также будет обеспечивать Африка. Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца прошлого года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн, следовало из материалов к выступлению первого замминистра энергетики Павла Сорокина. По данным Росстата, в 2022 году производство сжиженного газа выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.
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поставки спг, мэа
Энергетика, поставки СПГ, МЭА
15:56 24.04.2024
 
МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России

МЭА ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году

CC BY-SA 2.0 / kees torn / SYMPHONIC BREEZEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / SYMPHONIC BREEZE
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что экспортные поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году могут вырасти, следует из квартального отчета агентства по рынку газа.
"Ожидается, что в 2024 году российский экспорт СПГ увеличится благодаря восстановлению работы после длительных ремонтов на "Сахалин-2" и "Ямал СПГ" в 2023 году, а также несмотря на крайне неопределенные перспективы для проекта "Арктик СПГ - 2", - говорится в отчете.
Кроме того, согласно данным МЭА, экспорт российского СПГ в Европу в период отопительного сезона вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Бельгию, Францию и Испанию пришлось 80% всего европейского импорта СПГ из России.
Помимо России, как ожидает агентство, рост поставок сжиженного газа в 2024 году также будет обеспечивать Африка.
Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца прошлого года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
Производство СПГ в России в прошлом году составило 32 миллиона тонн, следовало из материалов к выступлению первого замминистра энергетики Павла Сорокина. По данным Росстата, в 2022 году производство сжиженного газа выросло на 8,1%, до 32,5 миллиона тонн.
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Энергетикапоставки СПГМЭА
 
 
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