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Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню - 24.04.2024, ПРАЙМ
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T05:06+0300
2024-04-24T05:27+0300
спецоперация на украине
сша
помощь
украина
тайвань
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования.За проект проголосовали 75 человек, против - 17. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект, и теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, уже пообещавшему подписать документ для вступления в силу. Из 60,84 млрд долларов общих расходов на Украину 23,2 млрд предлагается направить на восполнение передаваемых этой стране вооружений со складов Пентагона. На военные закупки для Украины на открытом рынке планируется направить 13,8 млрд. Еще 11,3 млрд долларов пойдут на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". При этом на аудит помощи предлагается выделить 26 млн долларов. Президент США Джо Байден в последнем разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о скорой передаче "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Украины. Ранее СМИ и политики различного ранга сообщали, что поставки помощи на Украину, приостановленные в декабре, вероятно, возобновятся уже в конце текущей недели. При этом отмечалось, что поставки будут больше обычного и могут включать в себя средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Как сообщают источники издания Politico, Соединенные Штаты рассчитывают поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но в то же время источники считают маловероятным, что все вооружение, предусмотренное пакетом помощи, будет отправлено к этому времени.Российское руководство считает, что поставки оружия и техники Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают государства-члены НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей предупреждал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. При этом он отмечал, что Соединенные Штаты Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте - не только поставками оружия, но и подготовкой военнослужащих на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств. Накачивание Украины оружием странами Запада, как заявляли в Кремле, не способствует переговорам и чревато негативными последствиями.
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сша, помощь, украина, тайвань
Спецоперация на Украине, США, помощь, УКРАИНА, Тайвань
05:06 24.04.2024 (обновлено: 05:27 24.04.2024)
 
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США принял законопроект о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования.
За проект проголосовали 75 человек, против - 17.
Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект, и теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, уже пообещавшему подписать документ для вступления в силу.
Из 60,84 млрд долларов общих расходов на Украину 23,2 млрд предлагается направить на восполнение передаваемых этой стране вооружений со складов Пентагона. На военные закупки для Украины на открытом рынке планируется направить 13,8 млрд. Еще 11,3 млрд долларов пойдут на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". При этом на аудит помощи предлагается выделить 26 млн долларов.
Президент США Джо Байден в последнем разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о скорой передаче "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Украины.
США - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
В США рассказали, когда Украина получит американское оружие
20 апреля, 08:28
Ранее СМИ и политики различного ранга сообщали, что поставки помощи на Украину, приостановленные в декабре, вероятно, возобновятся уже в конце текущей недели. При этом отмечалось, что поставки будут больше обычного и могут включать в себя средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Как сообщают источники издания Politico, Соединенные Штаты рассчитывают поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но в то же время источники считают маловероятным, что все вооружение, предусмотренное пакетом помощи, будет отправлено к этому времени.
Российское руководство считает, что поставки оружия и техники Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают государства-члены НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей предупреждал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. При этом он отмечал, что Соединенные Штаты Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте - не только поставками оружия, но и подготовкой военнослужащих на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств. Накачивание Украины оружием странами Запада, как заявляли в Кремле, не способствует переговорам и чревато негативными последствиями.
 
Спецоперация на УкраинеСШАпомощьУКРАИНАТайвань
 
 
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