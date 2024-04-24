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В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине - 24.04.2024, ПРАЙМ
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В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине
В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине
Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл обвинил журналиста Такера Карлсона, что тот, начав "демонизацию Украины" после интервью с президентом | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T06:53+0300
2024-04-24T07:06+0300
спецоперация на украине
сша
сенат
такер карлсон
обвинение
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл обвинил журналиста Такера Карлсона, что тот, начав "демонизацию Украины" после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, виноват в задержке утверждения законопроекта о помощи Украине. Об этом сенатор заявил на пресс-конференции, кадры транслировал телеканал CSPAN.В феврале Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Число просмотров интервью в соцсети Х с момента его опубликования превысило отметку в 212 миллионов, а в YouTube - свыше 19 миллионов. Запись интервью также появилось на сайте Кремля. По утверждению Макконнелла, именно Карлсон своей беседой с президентом России поспособствовал "демонизации Украины". В частности, сенатор заявил: "У него (Такера Карлсона - прим. ред.) была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Украине - прим. ред.). Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у бывшего президента (Дональда Трампа - прим. ред.) были неоднозначные взгляды на это". В то же время Макконнелла отметил, что Дональд Трамп, "похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали".Сенат вслед за палатой представителей Соединенных Штатов принял законопроект о помощи странам-союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину.Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки оружия и техники Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства-челны НАТО в конфликт, что являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все грузы, содержащие вооружение для Киева, будут законной целью для российских войск. По словам главы МИД России, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте - не только поставками оружия, но и подготовкой военнослужащих на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием западными странами не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
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сша, сенат, такер карлсон, обвинение
Спецоперация на Украине, США, сенат, Такер Карлсон, обвинение
06:53 24.04.2024 (обновлено: 07:06 24.04.2024)
 
В Сенате США обвинили Такера Карлсона в задержке помощи Украине

Сенатор-республиканцев Макконнелл обвинил Карлсона в задержке помощи Украине

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл обвинил журналиста Такера Карлсона, что тот, начав "демонизацию Украины" после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, виноват в задержке утверждения законопроекта о помощи Украине. Об этом сенатор заявил на пресс-конференции, кадры транслировал телеканал CSPAN.
В феврале Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Число просмотров интервью в соцсети Х с момента его опубликования превысило отметку в 212 миллионов, а в YouTube - свыше 19 миллионов. Запись интервью также появилось на сайте Кремля.
По утверждению Макконнелла, именно Карлсон своей беседой с президентом России поспособствовал "демонизации Украины".
В частности, сенатор заявил: "У него (Такера Карлсона - прим. ред.) была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Украине - прим. ред.). Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у бывшего президента (Дональда Трампа - прим. ред.) были неоднозначные взгляды на это".
Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
05:06
В то же время Макконнелла отметил, что Дональд Трамп, "похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали".
Сенат вслед за палатой представителей Соединенных Штатов принял законопроект о помощи странам-союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину.
Российское руководство неоднократно заявляло, что поставки оружия и техники Киеву мешают урегулированию и напрямую вовлекают государства-челны НАТО в конфликт, что являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все грузы, содержащие вооружение для Киева, будут законной целью для российских войск. По словам главы МИД России, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте - не только поставками оружия, но и подготовкой военнослужащих на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием западными странами не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
 
Спецоперация на УкраинеСШАсенатТакер Карлсонобвинение
 
 
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