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ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией
ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией
Российские средства ПВО сбили в течение ночи восемь дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:52+0300
2024-04-24T07:52+0300
2024-04-24T07:56+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российские средства ПВО сбили в течение ночи восемь дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства.При этом в Минобороны уточнили, что "дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области".
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россия, пво, дроны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ПВО, дроны
ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией
МО РФ: ПВО за ночь уничтожила восемь украинских дронов над Центральной Россией
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российские средства ПВО сбили в течение ночи восемь дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства.
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При этом в Минобороны уточнили, что "дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области".