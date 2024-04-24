https://1prime.ru/20240424/svo-847634378.html

ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией

ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ

ПВО сбила за ночь восемь украинских дронов над Центральной Россией

Российские средства ПВО сбили в течение ночи восемь дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T07:52+0300

2024-04-24T07:52+0300

2024-04-24T07:56+0300

спецоперация на украине

россия

пво

дроны

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Российские средства ПВО сбили в течение ночи восемь дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства.При этом в Минобороны уточнили, что "дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области".

https://1prime.ru/20240411/katastrofa-847315936.html

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россия, пво, дроны