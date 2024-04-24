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Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России
Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России - 24.04.2024, ПРАЙМ
Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России
Украина формировала подполье и диверсионные ячейки на территории Российской Федерации с 2015 года - и "это не десятки человек", сообщил РИА Новости... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T08:07+0300
2024-04-24T08:12+0300
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Украина формировала подполье и диверсионные ячейки на территории Российской Федерации с 2015 года - и "это не десятки человек", сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, на Украине "разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических". "Это же не один год создавалось. Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание", - сообщил экс-подполковник СБУ. При этом он отметил, что оценить численность таких ячеек сложно. По его мнению, это могут быть сотни человек. "Это точно не десятки. Я думаю, это больше. Но конкретную цифру, я думаю, знают только в Киеве", - сказал Прозоров. До 2014 года Василий Прозоров служил в управлении Службы безопасности Украины по Запорожской области, затем – в антитеррористическом центре СБУ в Киеве. В 2019 году он уехал в Российскую Федерацию.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, диверсии
08:07 24.04.2024 (обновлено: 08:12 24.04.2024)
 
Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России

Прозоров: Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в РФ с 2015 года

© Коллаж РИА Новости# Россия
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Украина формировала подполье и диверсионные ячейки на территории Российской Федерации с 2015 года - и "это не десятки человек", сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, на Украине "разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических".
"Это же не один год создавалось. Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание", - сообщил экс-подполковник СБУ.
При этом он отметил, что оценить численность таких ячеек сложно. По его мнению, это могут быть сотни человек.
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"Это точно не десятки. Я думаю, это больше. Но конкретную цифру, я думаю, знают только в Киеве", - сказал Прозоров.
До 2014 года Василий Прозоров служил в управлении Службы безопасности Украины по Запорожской области, затем – в антитеррористическом центре СБУ в Киеве. В 2019 году он уехал в Российскую Федерацию.
 
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