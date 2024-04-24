https://1prime.ru/20240424/svo-847634552.html

Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России

Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России - 24.04.2024, ПРАЙМ

Прозоров рассказал о формировании Киевом диверсионных ячеек в России

Украина формировала подполье и диверсионные ячейки на территории Российской Федерации с 2015 года - и "это не десятки человек", сообщил РИА Новости... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:07+0300

2024-04-24T08:07+0300

2024-04-24T08:12+0300

спецоперация на украине

россия

украина

диверсии

https://cdnn.1prime.ru/img/76027/83/760278338_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_b899414e621cfaf73285c3f22aadeb8f.jpg

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Украина формировала подполье и диверсионные ячейки на территории Российской Федерации с 2015 года - и "это не десятки человек", сообщил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, на Украине "разрабатывали целые механизмы по созданию замаскированных своих ячеек диверсионно-террористических". "Это же не один год создавалось. Если в 2015 году, я помню, эти документы были подписаны в СБУ. И вот девять лет на создание", - сообщил экс-подполковник СБУ. При этом он отметил, что оценить численность таких ячеек сложно. По его мнению, это могут быть сотни человек. "Это точно не десятки. Я думаю, это больше. Но конкретную цифру, я думаю, знают только в Киеве", - сказал Прозоров. До 2014 года Василий Прозоров служил в управлении Службы безопасности Украины по Запорожской области, затем – в антитеррористическом центре СБУ в Киеве. В 2019 году он уехал в Российскую Федерацию.

https://1prime.ru/20240422/orsk-847561913.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, диверсии