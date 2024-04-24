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США не помогут. Украине сделали последнее предупреждение

США не помогут. Украине сделали последнее предупреждение - 24.04.2024, ПРАЙМ

США не помогут. Украине сделали последнее предупреждение

В ближайшие недели ВСУ, вероятно, придется "отступить на более удобную для обороны территорию", невзирая на одобрение Конгрессом США дополнительной военной... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:48+0300

2024-04-24T08:48+0300

2024-04-24T09:18+0300

спецоперация на украине

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украина

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экспертное мнение

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. В ближайшие недели ВСУ, вероятно, придется "отступить на более удобную для обороны территорию", невзирая на одобрение Конгрессом США дополнительной военной помощи Украине. Об этом пишет Newsweek.Дополнительное вооружение и боеприпасы, как считают эксперты, чьи комментарии приводит издание, не помогут Вооруженным силам Украины вернуть контроль над территориями – для этого украинцам не хватает мобилизации и обучения значительного числа военнослужащих.Авторы статьи отмечают, что после одобрения законопроекта о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов конгрессом на передний план выходит не менее важный вопрос о том, достаточно ли оперативно поступит новое оружие и техника для того, чтобы остановить продвижение российской армии.С момента взятия под контроль Авдеевки 17 февраля, говорится в статье, российские войска медленно, но верно продвигаются вперед и подходят к Часову Яру. Этот населенный пункт, как утверждают на Украине, Российская Федерация намерена занять ко Дню Победы 9 мая. В последние дни сообщается о все новых успехах России. В связи с этим эксперты предупреждают, что украинским войскам в ближайшие недели, вероятно, придется "отступить на более удобную для обороны территорию", отмечают авторы Newsweek.Украинский аналитик и ветеран боевых действий Виктор Коваленко заявил изданию, что "Украине, даже вооруженной пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, по-прежнему не хватает многих необходимых предпосылок, в том числе обученного и мотивированного личного состава для возвращения территории". ОН считает, что без мобилизации и подготовки большего количества военнослужащих Вооруженные силы Украины "рискуют потратить этот пакет помощи США впустую".

https://1prime.ru/20240423/spetsoperatsiya-na-ukraine-847618246.html

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сша, украина, всу, экспертное мнение