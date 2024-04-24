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Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV
Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV - 24.04.2024, ПРАЙМ
Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV
Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются, что российские войска могут взять их в клещи с севера и с юга в районе Купянска. Как заявляют украинские... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:31+0300
2024-04-24T09:31+0300
спецоперация на украине
германия
всу
окружение
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются, что российские войска могут взять их в клещи с севера и с юга в районе Купянска. Как заявляют украинские военнослужащие, они ждут новых российских атак — о том, что российские войска готовятся к этим атакам, свидетельствует большое количество беспилотников в воздухе, сообщает немецкий телеканал N-TV.По словам корреспондента телеканала, побывавшего в районе Купянска, украинских солдат действует правило: они должны удерживать позиции. При этом отмечается, что удары российских войск не ослабевают.Один из командиров ВСУ в украинской армии с позывным "Кабан" заявил телеканалу: "Они (российские войска – прим. ред.) хотят продвинуться вдоль реки, чтобы у нас с ними был рубеж. Реку сложно штурмовать и переходить. Они хотят стабилизировать свой южный фланг и сражаться с нашими крупными силами с выходом на Купянск".Как передает N-TV, украинские солдаты занимают позиции недалеко от деревни Терны."Это одно из последних мест на границе с практически полностью занятой русскими Луганской областью. Они (солдаты ВСУ – прим. ред.) хотят воспрепятствовать тому, чтобы российские войска окружили их с юга и севера", - рассказывается в репортаже.Также телеканал, ссылаясь на данные Американского аналитического центра исследования войны, сообщил, что на указанном участке фронта шли тяжелые бои, при этом российские войска захватили часть территорий между Купянском и Кременной.Еще один командир ВСУ Иван сообщил телеканалу: "Русские будут готовить удары со своей стороны — об этом говорит большое количество беспилотников в воздухе".
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германия, всу, окружение, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВСУ, окружение, экспертное мнение
09:31 24.04.2024
 
Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV

N-TV: солдаты ВСУ боятся попасть в окружение в районе Купянска

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются, что российские войска могут взять их в клещи с севера и с юга в районе Купянска. Как заявляют украинские военнослужащие, они ждут новых российских атак — о том, что российские войска готовятся к этим атакам, свидетельствует большое количество беспилотников в воздухе, сообщает немецкий телеканал N-TV.
По словам корреспондента телеканала, побывавшего в районе Купянска, украинских солдат действует правило: они должны удерживать позиции. При этом отмечается, что удары российских войск не ослабевают.
Один из командиров ВСУ в украинской армии с позывным "Кабан" заявил телеканалу: "Они (российские войска – прим. ред.) хотят продвинуться вдоль реки, чтобы у нас с ними был рубеж. Реку сложно штурмовать и переходить. Они хотят стабилизировать свой южный фланг и сражаться с нашими крупными силами с выходом на Купянск".
Как передает N-TV, украинские солдаты занимают позиции недалеко от деревни Терны.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Катастрофа: на Украине рассказали о реальной ситуации в ВСУ
Вчера, 18:20
"Это одно из последних мест на границе с практически полностью занятой русскими Луганской областью. Они (солдаты ВСУ – прим. ред.) хотят воспрепятствовать тому, чтобы российские войска окружили их с юга и севера", - рассказывается в репортаже.
Также телеканал, ссылаясь на данные Американского аналитического центра исследования войны, сообщил, что на указанном участке фронта шли тяжелые бои, при этом российские войска захватили часть территорий между Купянском и Кременной.
Еще один командир ВСУ Иван сообщил телеканалу: "Русские будут готовить удары со своей стороны — об этом говорит большое количество беспилотников в воздухе".
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯВСУокружениеэкспертное мнение
 
 
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