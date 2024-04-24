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Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV

Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV - 24.04.2024, ПРАЙМ

Солдаты ВСУ боятся попасть в новое окружение, передает N-TV

Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются, что российские войска могут взять их в клещи с севера и с юга в районе Купянска. Как заявляют украинские... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:31+0300

2024-04-24T09:31+0300

2024-04-24T09:31+0300

спецоперация на украине

германия

всу

окружение

экспертное мнение

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Солдаты Вооруженных сил Украины опасаются, что российские войска могут взять их в клещи с севера и с юга в районе Купянска. Как заявляют украинские военнослужащие, они ждут новых российских атак — о том, что российские войска готовятся к этим атакам, свидетельствует большое количество беспилотников в воздухе, сообщает немецкий телеканал N-TV.По словам корреспондента телеканала, побывавшего в районе Купянска, украинских солдат действует правило: они должны удерживать позиции. При этом отмечается, что удары российских войск не ослабевают.Один из командиров ВСУ в украинской армии с позывным "Кабан" заявил телеканалу: "Они (российские войска – прим. ред.) хотят продвинуться вдоль реки, чтобы у нас с ними был рубеж. Реку сложно штурмовать и переходить. Они хотят стабилизировать свой южный фланг и сражаться с нашими крупными силами с выходом на Купянск".Как передает N-TV, украинские солдаты занимают позиции недалеко от деревни Терны."Это одно из последних мест на границе с практически полностью занятой русскими Луганской областью. Они (солдаты ВСУ – прим. ред.) хотят воспрепятствовать тому, чтобы российские войска окружили их с юга и севера", - рассказывается в репортаже.Также телеканал, ссылаясь на данные Американского аналитического центра исследования войны, сообщил, что на указанном участке фронта шли тяжелые бои, при этом российские войска захватили часть территорий между Купянском и Кременной.Еще один командир ВСУ Иван сообщил телеканалу: "Русские будут готовить удары со своей стороны — об этом говорит большое количество беспилотников в воздухе".

https://1prime.ru/20240423/ukraina-847627664.html

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германия, всу, окружение, экспертное мнение