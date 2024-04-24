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"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией
"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией
Попытки Соединенных Штатов нанести фатальный урон России провалились. Фатально ослабла не Россия, а НАТО, а имидж США существенно пошатнулся, ведь конфликт... | 24.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Попытки Соединенных Штатов нанести фатальный урон России провалились. Фатально ослабла не Россия, а НАТО, а имидж США существенно пошатнулся, ведь конфликт показал, что ресурсы и мощь Америки не безграничны. Такое мнение в материале для American Conservative высказал экс-советник главы Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, "почти три года практически безграничного финансирования Вашингтоном современных вооружений и поддержки в ходе марионеточной войны, направленной на уничтожение России, делают этот подход смехотворным".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтратегия Соединенных Штатов в отношении России, как считает Макгрегор, состояла в организации принудительных мер по всему Атлантическому альянсу с целью нанести Российской Федерации "фатальный ущерб и дестабилизировать ее правительство"."Нереалистичный подход Вашингтона провалился, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", - утверждает экс-советник Пентагона.Далее он пишет, что в результате всех усилий США в направлении России "бренд" Вашингтона сильно пошатнулся и ослаб".А вера в то, что с помощью НАТО Америка будет способна нанести стратегическое поражение Российской Федерации, как считает Макгрегор, "обернулась плачевными результатами". При этом США не учли, что может проиграть Украина.Ну а сегодня Соединенным Штатам стоит усомниться, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война против России, Китая и Ирана, посоветовал полковник, после чего он отметил, что президент США Джо Байден был неправ, заявив, что США — "самая могущественная нация в мире", поскольку "ресурсы и мощь Америки не безграничны".
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Спецоперация на Украине, США, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией
Полковник Макгрегор: пытаясь ослабить Россию, США и НАТО ослабели сами
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ.
Попытки Соединенных Штатов нанести фатальный урон России провалились. Фатально ослабла не Россия, а НАТО, а имидж США существенно пошатнулся, ведь конфликт показал, что ресурсы и мощь Америки не безграничны. Такое мнение в материале для American Conservative
высказал экс-советник главы Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, "почти три года практически безграничного финансирования Вашингтоном современных вооружений и поддержки в ходе марионеточной войны, направленной на уничтожение России, делают этот подход смехотворным".
Стратегия Соединенных Штатов в отношении России, как считает Макгрегор, состояла в организации принудительных мер по всему Атлантическому альянсу с целью нанести Российской Федерации "фатальный ущерб и дестабилизировать ее правительство".
"Нереалистичный подход Вашингтона провалился, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", - утверждает экс-советник Пентагона.
Далее он пишет, что в результате всех усилий США в направлении России "бренд" Вашингтона сильно пошатнулся и ослаб".
А вера в то, что с помощью НАТО Америка будет способна нанести стратегическое поражение Российской Федерации, как считает Макгрегор, "обернулась плачевными результатами". При этом США не учли, что может проиграть Украина.
Ну а сегодня Соединенным Штатам стоит усомниться, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война против России, Китая и Ирана, посоветовал полковник, после чего он отметил, что президент США Джо Байден был неправ, заявив, что США — "самая могущественная нация в мире", поскольку "ресурсы и мощь Америки не безграничны".
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