https://1prime.ru/20240424/svo-847643530.html

"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией

"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Бренд Вашингтона сильно ослаб". В США оценили результаты борьбы с Россией

Попытки Соединенных Штатов нанести фатальный урон России провалились. Фатально ослабла не Россия, а НАТО, а имидж США существенно пошатнулся, ведь конфликт... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:17+0300

2024-04-24T11:17+0300

2024-04-24T11:49+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Попытки Соединенных Штатов нанести фатальный урон России провалились. Фатально ослабла не Россия, а НАТО, а имидж США существенно пошатнулся, ведь конфликт показал, что ресурсы и мощь Америки не безграничны. Такое мнение в материале для American Conservative высказал экс-советник главы Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, "почти три года практически безграничного финансирования Вашингтоном современных вооружений и поддержки в ходе марионеточной войны, направленной на уничтожение России, делают этот подход смехотворным".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтратегия Соединенных Штатов в отношении России, как считает Макгрегор, состояла в организации принудительных мер по всему Атлантическому альянсу с целью нанести Российской Федерации "фатальный ущерб и дестабилизировать ее правительство"."Нереалистичный подход Вашингтона провалился, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", - утверждает экс-советник Пентагона.Далее он пишет, что в результате всех усилий США в направлении России "бренд" Вашингтона сильно пошатнулся и ослаб".А вера в то, что с помощью НАТО Америка будет способна нанести стратегическое поражение Российской Федерации, как считает Макгрегор, "обернулась плачевными результатами". При этом США не учли, что может проиграть Украина.Ну а сегодня Соединенным Штатам стоит усомниться, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война против России, Китая и Ирана, посоветовал полковник, после чего он отметил, что президент США Джо Байден был неправ, заявив, что США — "самая могущественная нация в мире", поскольку "ресурсы и мощь Америки не безграничны".

https://1prime.ru/20240424/niger-847637105.html

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сша, нато, украина, россия