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"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем
"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем
Захватив ценный трофей - немецкий Leopard 2A6, Россия сможет получить важные разведданные об этом танке, но также эта машина может сыграть заметную роль в... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:02+0300
2024-04-24T12:02+0300
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Захватив ценный трофей - немецкий Leopard 2A6, Россия сможет получить важные разведданные об этом танке, но также эта машина может сыграть заметную роль в предстоящем параде Победы, утверждается в материале американского издания Military Watch Magazine.Как рассказывается в статье, российские войска недавно захватили под Авдеевкой ценный трофей – немецкий танк Leopard 2A6, о дальнейшей судьбе которого, как утверждают авторы, "появились новые сведения"."Модификация 2A6 на сегодняшний день — самый боеспособный из вариантов Leopard-2, предоставленных Украине, и среди европейских танков по своим возможностям уступает лишь небольшому количеству 2A7, поступивших на вооружение с 2014 года", - отмечается в материале.При этом авторы выражают уверенность, что "затрофеенный" российскими войсками Leopard 2A6 превосходит поставленные на Украину и американские Abrams, и британские Challenger.Однако ценность разведданных от Leopard 2A6, как подчеркивается в статье, считается ограниченной, ведь этот класс считается устаревшим, однако же сведения такого рода "по-прежнему востребованы".Но есть у этого трофея и другая ценность, считают авторы материала."Ожидается, что эти машины сыграют заметную роль в предстоящем параде Победы 9 мая, посвященном 79-летию со дня разгрома нацистской Германии советскими войсками… присутствие Leopard 2A6 будет иметь особое символическое значение… из-за исторического наследия и параллелей с нацистской эпохой".При этом отмечается, что согласно российским источникам, после изучения западные трофеи будут выставлены в Бронетанковом музее в Кубинке.
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Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, танк Leopard, мнение
"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем
MWM: Россия может показать на параде Победы трофейный Leopard 2A6
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ.
Захватив ценный трофей - немецкий Leopard 2A6, Россия сможет получить важные разведданные об этом танке, но также эта машина может сыграть заметную роль в предстоящем параде Победы, утверждается в материале американского издания Military Watch Magazine
.
Как рассказывается в статье, российские войска недавно захватили под Авдеевкой ценный трофей – немецкий танк Leopard 2A6, о дальнейшей судьбе которого, как утверждают авторы, "появились новые сведения".
"Модификация 2A6 на сегодняшний день — самый боеспособный из вариантов Leopard-2, предоставленных Украине, и среди европейских танков по своим возможностям уступает лишь небольшому количеству 2A7, поступивших на вооружение с 2014 года", - отмечается в материале.
При этом авторы выражают уверенность, что "затрофеенный" российскими войсками Leopard 2A6 превосходит поставленные на Украину и американские Abrams, и британские Challenger.
Однако ценность разведданных от Leopard 2A6, как подчеркивается в статье, считается ограниченной, ведь этот класс считается устаревшим, однако же сведения такого рода "по-прежнему востребованы".
Но есть у этого трофея и другая ценность, считают авторы материала.
"Ожидается, что эти машины сыграют заметную роль в предстоящем параде Победы 9 мая, посвященном 79-летию со дня разгрома нацистской Германии советскими войсками… присутствие Leopard 2A6 будет иметь особое символическое значение… из-за исторического наследия и параллелей с нацистской эпохой".
При этом отмечается, что согласно российским источникам, после изучения западные трофеи будут выставлены в Бронетанковом музее в Кубинке.