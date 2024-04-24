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"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем

"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Leopard на параде Победы". В США гадают, что РФ сделает с ценным трофеем

Захватив ценный трофей - немецкий Leopard 2A6, Россия сможет получить важные разведданные об этом танке, но также эта машина может сыграть заметную роль в... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:02+0300

2024-04-24T12:02+0300

2024-04-24T12:02+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Захватив ценный трофей - немецкий Leopard 2A6, Россия сможет получить важные разведданные об этом танке, но также эта машина может сыграть заметную роль в предстоящем параде Победы, утверждается в материале американского издания Military Watch Magazine.Как рассказывается в статье, российские войска недавно захватили под Авдеевкой ценный трофей – немецкий танк Leopard 2A6, о дальнейшей судьбе которого, как утверждают авторы, "появились новые сведения"."Модификация 2A6 на сегодняшний день — самый боеспособный из вариантов Leopard-2, предоставленных Украине, и среди европейских танков по своим возможностям уступает лишь небольшому количеству 2A7, поступивших на вооружение с 2014 года", - отмечается в материале.При этом авторы выражают уверенность, что "затрофеенный" российскими войсками Leopard 2A6 превосходит поставленные на Украину и американские Abrams, и британские Challenger.Однако ценность разведданных от Leopard 2A6, как подчеркивается в статье, считается ограниченной, ведь этот класс считается устаревшим, однако же сведения такого рода "по-прежнему востребованы".Но есть у этого трофея и другая ценность, считают авторы материала."Ожидается, что эти машины сыграют заметную роль в предстоящем параде Победы 9 мая, посвященном 79-летию со дня разгрома нацистской Германии советскими войсками… присутствие Leopard 2A6 будет иметь особое символическое значение… из-за исторического наследия и параллелей с нацистской эпохой".При этом отмечается, что согласно российским источникам, после изучения западные трофеи будут выставлены в Бронетанковом музее в Кубинке.

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сша, россия, танк leopard, мнение