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Песков назвал ситуацию в зоне СВО красноречивой и однозначной - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал ситуацию в зоне СВО красноречивой и однозначной
Песков назвал ситуацию в зоне СВО красноречивой и однозначной - 24.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал ситуацию в зоне СВО красноречивой и однозначной
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сложилась красноречивая и однозначная ситуация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T13:03+0300
2024-04-24T13:03+0300
спецоперация на украине
кремль
дмитрий песков
украина
сво
пентагон
поставки вооружений
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сложилась красноречивая и однозначная ситуация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия (…), они не изменят динамику на фронте", — отметил он в разговоре с журналистами.Кроме того, позиция Кремля относительно создания на Украине санитарной зоны остается неизменной. В марте президент России Владимир Путин допустил создание такой зоны, чтобы обезопасить российские регионы от атак с применением дальнобойного оружия.22 апреля газета Times сообщила, что Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", не уточняя при этом, какое именно вооружение планируют отправить. Президент США Джо Байден также заявил, что в свете одобрения Конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву еще до мая.
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кремль, дмитрий песков, украина, сво, пентагон, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, УКРАИНА, СВО, Пентагон, поставки вооружений
13:03 24.04.2024
 
Песков назвал ситуацию в зоне СВО красноречивой и однозначной

Песков заявил, что ситуация в зоне СВО является красноречивой и однозначной

Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сложилась красноречивая и однозначная ситуация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия (…), они не изменят динамику на фронте", — отметил он в разговоре с журналистами.
Кроме того, позиция Кремля относительно создания на Украине санитарной зоны остается неизменной. В марте президент России Владимир Путин допустил создание такой зоны, чтобы обезопасить российские регионы от атак с применением дальнобойного оружия.
22 апреля газета Times сообщила, что Пентагон может обеспечить отправку вооружения Украине "в считанные дни", не уточняя при этом, какое именно вооружение планируют отправить. Президент США Джо Байден также заявил, что в свете одобрения Конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву еще до мая.
 
Спецоперация на УкраинеКремльДмитрий ПесковУКРАИНАСВОПентагонпоставки вооружений
 
 
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