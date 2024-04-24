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Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине

Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине - 24.04.2024, ПРАЙМ

Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине

Вашингтон надеется продолжить кровопролитие на Украине путем отправки пакета финансовой помощи. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший советник... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:52+0300

2024-04-24T09:52+0300

2024-04-24T09:52+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вашингтон надеется продолжить кровопролитие на Украине путем отправки пакета финансовой помощи. Таким мнением в социальной сети Х поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор."Надежда администрации при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации", — написал Макгрегор.Он также отметил, что уже несколько месяцев инициатива на поле боя принадлежит российским военным, а к лету ситуация только ухудшится.Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что украинские войска потеряли около 500 тысяч человек с начала спецоперации, и российские подразделения сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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сша, украина, новости