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Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ
Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ
Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ
Российская армия нанесла удар по расположению украинских войск в Сумской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:18+0300
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ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по расположению украинских войск в Сумской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, в городе Белополье был зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией". По его словам, известно, что попали в расположение ВСУ. При этом Лебедев заявил, что иные подробности ему неизвестны. Он также добавил, что был зафиксирован удар в Кременчуге Полтавской области, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ. По его словам, "есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая". Также он выразил мнение, "что прилетело несколько дальше, по территории НПЗ". "Не все резервуары там пусты или уничтожены более ранними ударами", — сказал Лебедев и добавил, что прилет, вероятно, был в районе аэродрома, так как "от взрыва ГСМ был бы огромный столб черного дыма, а об этом не сообщалось".Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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вс рф, ракетные удары
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ракетные удары
Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ
РИА Новости: ВС РФ ударили РСЗО "Смерч" по расположению ВСУ в Сумской области
ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по расположению украинских войск в Сумской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, в городе Белополье был зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией". По его словам, известно, что попали в расположение ВСУ. При этом Лебедев заявил, что иные подробности ему неизвестны.
Он также добавил, что был зафиксирован удар в Кременчуге Полтавской области, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ. По его словам, "есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая". Также он выразил мнение, "что прилетело несколько дальше, по территории НПЗ".
"Не все резервуары там пусты или уничтожены более ранними ударами", — сказал Лебедев и добавил, что прилет, вероятно, был в районе аэродрома, так как "от взрыва ГСМ был бы огромный столб черного дыма, а об этом не сообщалось".
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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