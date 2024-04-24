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Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ

Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ

Армия России ударила по расположению ВСУ в Сумской области, сообщили СМИ

Российская армия нанесла удар по расположению украинских войск в Сумской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T10:18+0300

2024-04-24T10:18+0300

2024-04-24T10:18+0300

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ДОНЕЦК, 24 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по расположению украинских войск в Сумской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, в городе Белополье был зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией". По его словам, известно, что попали в расположение ВСУ. При этом Лебедев заявил, что иные подробности ему неизвестны. Он также добавил, что был зафиксирован удар в Кременчуге Полтавской области, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории НПЗ. По его словам, "есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажерное здание для вертолетчиков, казармы, столовая". Также он выразил мнение, "что прилетело несколько дальше, по территории НПЗ". "Не все резервуары там пусты или уничтожены более ранними ударами", — сказал Лебедев и добавил, что прилет, вероятно, был в районе аэродрома, так как "от взрыва ГСМ был бы огромный столб черного дыма, а об этом не сообщалось".Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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вс рф, ракетные удары