https://1prime.ru/20240425/atacms-847676690.html

Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS

Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS - 25.04.2024, ПРАЙМ

Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS

Данные Киевом Вашингтону обещания не применять ракеты ATACMS для ударов по российской территории являются ложью, заявил посол России в США Анатолий Антонов. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T09:10+0300

2024-04-25T09:10+0300

2024-04-25T09:57+0300

спецоперация на украине

поддержка украины

сша

ракеты atacms

анатолий антонов

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - ПРАЙМ. Данные Киевом Вашингтону обещания не применять ракеты ATACMS для ударов по российской территории являются ложью, заявил посол России в США Анатолий Антонов.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что Киев сдержит обещание не применять ракеты ATACMS за пределами своей территории. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Особенно циничны заверения в том, что украинские "клиенты" якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам", — заявил Антонов журналистам. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности с целью применения, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". Собеседник агентства сообщил, что ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. Согласно сообщениям СМИ, Киев уже дважды применил их против целей в глубоком российском тылу. "Суверенной украинской территорией" США считают в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, присоединенные Россией. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240424/svo-847637628.html

https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847663688.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поддержка украины, сша, ракеты atacms, анатолий антонов, россия