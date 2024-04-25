https://1prime.ru/20240425/atamcs-847693397.html

Байден в феврале одобрил поставку Киеву свыше 100 ракет ATAMCS, пишут СМИ

Байден в феврале одобрил поставку Киеву свыше 100 ракет ATAMCS, пишут СМИ - 25.04.2024, ПРАЙМ

Байден в феврале одобрил поставку Киеву свыше 100 ракет ATAMCS, пишут СМИ

Число оперативно-тактических ракет повышенной дальности ATACMS, передачу которых Киеву президент США Джо Байден одобрил в феврале, составляет свыше 100 штук. Об | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T14:02+0300

2024-04-25T14:02+0300

2024-04-25T14:02+0300

вооружения

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Число оперативно-тактических ракет повышенной дальности ATACMS, передачу которых Киеву президент США Джо Байден одобрил в феврале, составляет свыше 100 штук. Об этом сообщило американское издание New York Times со ссылкой на источники. "В середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов. Они были частью поставки оружия на Украину в марте на сумму 300 миллионов долларов", — говорится в материале со ссылкой на американского чиновника. Он также заявил, что Вашингтон на прошлой неделе тайно поставил Киеву ATACMS и ВСУ немедленно их применили Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные об этих поставках, заявил, что Москва добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ракеты atacms, поддержка украины