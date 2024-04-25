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В России начнут выпускать новые китайские электрокары под брендом Evolute
В России начнут выпускать новые китайские электрокары под брендом Evolute - 25.04.2024, ПРАЙМ
В России начнут выпускать новые китайские электрокары под брендом Evolute
Производство двух моделей электрокаров нового китайского бренда еπ (произносится как "ипай", суббренд Dongfeng), представленных на Пекинском международном... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:58+0300
2024-04-25T13:58+0300
2024-04-25T13:59+0300
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ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Производство двух моделей электрокаров нового китайского бренда еπ (произносится как "ипай", суббренд Dongfeng), представленных на Пекинском международном автосалоне, планируется начать в РФ под маркой Evolute; не исключено, что их выпуск начнется уже в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в автомобильной отрасли."Обе модели бренда еπ, которые представлены на выставке, планируется к запуску в РФ в рамках бренда Evolute", - сказал источник."Запуск крупноузловой сборки займет несколько месяцев. Если успеть в рамках графика сертификации автомобиля, выпуск может начаться в этом году", - уточнил он, комментируя возможные сроки производства.Подписание потенциального контракта на автосалоне в Пекине источник не прокомментировал, но уточнил, что ведутся переговоры и уже достигнуты определённые договоренности. На автосалоне были представлены две модели еπ: электрический кроссовер 008 и хэтчбек 007."Это высокий средний класс, то, что у нас на рынке не сильно развито. У нас есть бюджетные автомобили, есть дорогие, а средний сегмент, который мы раньше потребляли у таких брендов, как Volkswagen, например, нужно заместить этот сегмент", - добавил источник, комментируя потенциальный ценовой сегмент для новинок.Он также уточнил, что рассматривается возможность локализации в РФ гибридного кроссовера Dongfeng L7 под брендом Evolute.Бренд еπ сосредоточен на выпуске автомобилей на альтернативных источниках энергии. Позиционирует себя между премиальным Voyah и массовыми моделями Dongfeng.
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авто, китай, россия, электромобили, evolute
Авто, КИТАЙ, РОССИЯ, электромобили, Evolute
В России начнут выпускать новые китайские электрокары под брендом Evolute
Источник: выпуск китайских электрокаров под брендом Evolute начнут в РФ в 2024 году
ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Производство двух моделей электрокаров нового китайского бренда еπ (произносится как "ипай", суббренд Dongfeng), представленных на Пекинском международном автосалоне, планируется начать в РФ под маркой Evolute; не исключено, что их выпуск начнется уже в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в автомобильной отрасли.
"Обе модели бренда еπ, которые представлены на выставке, планируется к запуску в РФ в рамках бренда Evolute", - сказал источник.
"Запуск крупноузловой сборки займет несколько месяцев. Если успеть в рамках графика сертификации автомобиля, выпуск может начаться в этом году", - уточнил он, комментируя возможные сроки производства.
Подписание потенциального контракта на автосалоне в Пекине источник не прокомментировал, но уточнил, что ведутся переговоры и уже достигнуты определённые договоренности. На автосалоне были представлены две модели еπ: электрический кроссовер 008 и хэтчбек 007.
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"Это высокий средний класс, то, что у нас на рынке не сильно развито. У нас есть бюджетные автомобили, есть дорогие, а средний сегмент, который мы раньше потребляли у таких брендов, как Volkswagen, например, нужно заместить этот сегмент", - добавил источник, комментируя потенциальный ценовой сегмент для новинок.
Он также уточнил, что рассматривается возможность локализации в РФ гибридного кроссовера Dongfeng L7 под брендом Evolute.
Бренд еπ сосредоточен на выпуске автомобилей на альтернативных источниках энергии. Позиционирует себя между премиальным Voyah и массовыми моделями Dongfeng.