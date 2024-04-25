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В ГИБДД предупредили россиян об опасности покупки годовалого автомобиля
В ГИБДД предупредили россиян об опасности покупки годовалого автомобиля - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ГИБДД предупредили россиян об опасности покупки годовалого автомобиля
годовалых автомобилей с небольшим пробегом по низкой цене. Однако стоит быть осторожным перед покупкой такого автомобиля, пишет портал njcar.ru. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:17+0300
2024-04-25T15:17+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. В интернете крайне много объявлений о продаже годовалых автомобилей с небольшим пробегом по низкой цене. Однако стоит быть осторожным перед покупкой такого автомобиля, пишет портал njcar.ru.В беседе с порталом представитель ГИБДД рассказал, что перед покупкой такого авто стоит подумать, у кого есть возможность менять транспортное средство раз в год."Продавцы часто пытаются оправдать свое стремление избавиться от машины простыми объяснениями: внезапно возникла необходимость в деньгах или появилось пополнение в семье и требуется авто побольше", - отметил собеседник портала.Причиной появления на рынке "годовалого авто" может быть серьезная авария. Важно проверить состояние кузова перед покупкой, говорится в публикации.Еще одна причина продажи таких автомобилей - использование их для бизнеса с разными водителями, из-за чего пробег может быть очень высоким. Ко всему прочему, некоторые владельцы могут неофициально продать авто из-за неуплаты долгов, чтобы выручить хоть какие-то средства. Так, счета продавца могут быть заблокированы, а сам автомобиль арестован.Однако, покупка и эксплуатация арестованного автомобиля могут привести к проблемам. Поэтому перед покупкой такого авто важно обдумать все возможные риски, заключили в издании.
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россия, авто, новости
В ГИБДД предупредили россиян об опасности покупки годовалого автомобиля
Njcar.ru: в ГИБДД рассказали об опасности покупки годовалого автомобиля
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
В интернете крайне много объявлений о продаже
годовалых автомобилей с небольшим пробегом по низкой цене. Однако стоит быть осторожным перед покупкой такого автомобиля, пишет
портал njcar.ru.
В беседе с порталом представитель ГИБДД рассказал, что перед покупкой такого авто стоит подумать, у кого есть возможность менять транспортное средство раз в год.
"Продавцы часто пытаются оправдать свое стремление избавиться от машины простыми объяснениями: внезапно возникла необходимость в деньгах или появилось пополнение в семье и требуется авто побольше", - отметил собеседник портала.
Причиной появления на рынке "годовалого авто" может быть серьезная авария. Важно проверить состояние кузова перед покупкой, говорится в публикации.
Еще одна причина продажи таких автомобилей - использование их для бизнеса с разными водителями, из-за чего пробег может быть очень высоким. Ко всему прочему, некоторые владельцы могут неофициально продать авто из-за неуплаты долгов, чтобы выручить хоть какие-то средства. Так, счета продавца могут быть заблокированы, а сам автомобиль арестован.
Однако, покупка и эксплуатация арестованного автомобиля могут привести к проблемам. Поэтому перед покупкой такого авто важно обдумать все возможные риски, заключили в издании.
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