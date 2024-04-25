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Назван главный тренд открывшегося в Пекине автосалона AutoChina 2024

Назван главный тренд открывшегося в Пекине автосалона AutoChina 2024 - 25.04.2024, ПРАЙМ

Назван главный тренд открывшегося в Пекине автосалона AutoChina 2024

Автомобили на новых источниках энергии вновь стали главным трендом открывшегося в четверг Пекинского международного автомобильного салона AutoChina-2024,... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:19+0300

2024-04-25T17:19+0300

2024-04-25T17:19+0300

авто

китай

электромобили

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ПЕКИН, 25 апр – ПРАЙМ. Автомобили на новых источниках энергии вновь стали главным трендом открывшегося в четверг Пекинского международного автомобильного салона AutoChina-2024, передает корреспондент РИА Новости. Одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок AutoChina 2024, проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на площади в 220 тысяч квадратных метров. В этом году китайские и зарубежные автопроизводители показали 117 новинок, 41 концепт-кар и сразу 278 автомобилей на новых источниках энергии. Тема нынешнего автосалона "Новая эпоха, новые автомобили". Такую тему полностью оправдывают многочисленные автомобили на новых источниках энергии, представленные на выставке - первый электрокар Xiaomi Su7, электромобиль Huawei на HarmonyOS, Li Auto, Avatr Technology, Deepal, IM Motors, iCAR, Zeekr и другие китайские бренды также представили новинки автомобилей на новых источниках энергии. Автосалон этого года в значительной степени отражает и состояние в китайской автомобильной промышленности, так как местные автопроизводители постоянно создают новые бренды электрокаров и наращивают их производство. Согласно официальным данным, в 2023 году производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае составили 9,587 миллиона единиц и 9,495 миллиона единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 35,8% и 37,9%. При этом экспорт вырос на 77,6% - до 1,203 миллиона единиц. В этом году тенденция на экологичные автомобили сохранилась, так, в первом квартале 2024 года в Китае произвели 2,115 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (рост в годовом выражении составил 28,2%), продали 2,09 миллиона единиц (рост на 31,8%). По данным Китайской ассоциации участников рынка легковых автомобилей, в период с 1 по 14 апреля в Китае в розницу продали 260 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, на 32% выше, чем в аналогичный период прошлого года, продажи электромобилей составили 50,39% розничных продаж автомобилей. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила на AutoChina свой первый электромобиль SU7 в девяти цветах и разных модификациях, стоимость базовой комплектации которого составляет около 30 тысяч долларов. Продажи седана SU7 стартовали 28 марта, и как сообщили в компании, по состоянию на 25 апреля число заказов превысило 75,7 тысячи единиц, компания уже поставила клиентам 5,7 тысячи автомобилей, а до конца года планирует довести количество поставленных автомобилей до 100 тысяч. Zeekr показал свой электрокар 001 FR, который способен разгоняться до 100 километров в час за 2,02 секунды. Бренд NIO привез на автосалон свой флагман представительского класса ET7. Luxeed, премиальный бренд электромобилей компании Chery, показал электромобиль S7, разработанный совместно с Huawei в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance. Производитель электромобилей Xpeng Motors показал электрокары G6, G9, P7i и семиместный минивен Xpeng X9, а также концепт летающего электромобиля. Компания также представила операционную систему AI Tianji, которая полностью применяет технологию искусственного интеллекта для интеллектуального вождения, с 20 мая AI Tianji начнут устанавливать на версиях Pro и Max моделей X9, G6, G9 и P7i. Вместе с тем компания Xpeng также объявила, что в июне запустит новый бренд MONA (Made of New AI), который будет позиционироваться как глобальный популяризатор умных автомобилей с искусственным интеллектом. На выставке состоялся дебют электромобиля Qiyuan E07 китайского автопроизводителя Changan. Неофициально эту модель еще называют "китайским Cybertruck", так как дизайн автомобиля немного напоминает известный электромобиль в стиле киберпанк американской компании Tesla. Qiyuan E07 — это крупногабаритный интеллектуальный внедорожник длиной более чем 5 метров, почти два метра шириной. Ведущие мировые автопроизводители тоже представили свои автомобили на выставке. К примеру, компания Mercedes представила сразу 21 модель автомобилей, в том числе электрокары G-Class и Concept CLA Class. Автосалон этого года привлек повышенное внимание общественности, в первый день его работы в павильонах были толпы представителей СМИ, бизнеса и автолюбителей. Столь активный интерес свидетельствует о том, что после пандемии китайский авторынок активно восстанавливается, а местные производители становятся все более важными игроками мирового автомобильного рынка. Это подтверждают и официальные статистические данные, так, в 2023 году производство и продажи автомобилей в стране достигли 30,161 миллиона единиц и 30,094 миллиона единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 11,6% и 12%, по этим показателям был установлен новый рекорд. При этом экспорт полностью собранных автомобилей составил 4,91 миллиона единиц, увеличившись на 57,9% в сравнении с 2022 годом. Организаторы уверены, что автосалон этого года станет не только площадкой для демонстрации новых моделей автомобилей и новейших технологических разработок, но также важным катализатором и отправной точкой для оживления внутреннего спроса на автомобили и стимулирования потребления.

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авто, китай, электромобили