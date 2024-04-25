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Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке

Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке - 25.04.2024, ПРАЙМ

Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не видит дефицита бензина на российском рынке, но и отменять запрет на его экспорт не считает необходимым. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:32+0300

2024-04-25T12:32+0300

2024-04-25T12:34+0300

нефть

энергетика

газпром нефть

александр дюков

бензин

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не видит дефицита бензина на российском рынке, но и отменять запрет на его экспорт не считает необходимым."Топливный рынок страны насыщен, я не вижу дефицита. Но отменять запрет на экспорт бензина нет необходимости. Тем более мы и так практически не экспортируем бензин. Бензин, который мы производим, поставляется в первую очередь на внутренний рынок, а также по межправсоглашениям, в частности, в Центральную Азию", - сказал Дюков журналистам в кулуарах съезда РСПП.Что касается мирового рынка нефти, то Дюков его охарактеризовал как сбалансированный. "Мировой рынок нефти сбалансирован, ожидаемая цена на этот год - 80-100 долларов за баррель", - отметил он.Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также был увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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нефть, газпром нефть, александр дюков, бензин