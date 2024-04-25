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Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке
Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке - 25.04.2024, ПРАЙМ
Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не видит дефицита бензина на российском рынке, но и отменять запрет на его экспорт не считает необходимым. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:32+0300
2024-04-25T12:32+0300
2024-04-25T12:34+0300
нефть
энергетика
газпром нефть
александр дюков
бензин
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не видит дефицита бензина на российском рынке, но и отменять запрет на его экспорт не считает необходимым."Топливный рынок страны насыщен, я не вижу дефицита. Но отменять запрет на экспорт бензина нет необходимости. Тем более мы и так практически не экспортируем бензин. Бензин, который мы производим, поставляется в первую очередь на внутренний рынок, а также по межправсоглашениям, в частности, в Центральную Азию", - сказал Дюков журналистам в кулуарах съезда РСПП.Что касается мирового рынка нефти, то Дюков его охарактеризовал как сбалансированный. "Мировой рынок нефти сбалансирован, ожидаемая цена на этот год - 80-100 долларов за баррель", - отметил он.Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также был увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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нефть, газпром нефть, александр дюков, бензин
Нефть, Энергетика, Газпром нефть, Александр Дюков, Бензин
Глава "Газпром нефти" не увидел дефицита бензина на рынке
Глава "Газпром нефти" не видит необходимости отменять запрет экспорта бензина из России
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не видит дефицита бензина на российском рынке, но и отменять запрет на его экспорт не считает необходимым.
"Топливный рынок страны насыщен, я не вижу дефицита. Но отменять запрет на экспорт бензина нет необходимости. Тем более мы и так практически не экспортируем бензин. Бензин, который мы производим, поставляется в первую очередь на внутренний рынок, а также по межправсоглашениям, в частности, в Центральную Азию", - сказал Дюков журналистам в кулуарах съезда РСПП.
Что касается мирового рынка нефти, то Дюков его охарактеризовал как сбалансированный. "Мировой рынок нефти сбалансирован, ожидаемая цена на этот год - 80-100 долларов за баррель", - отметил он.
Бензин на российских заправках за неделю подорожал
Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также был увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.