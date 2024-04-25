Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240425/five-847683438.html
Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей
Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей - 25.04.2024, ПРАЙМ
Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей
Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, как сотрудники вычисляют потенциального нарушителя всего по нескольким фразам. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:13+0300
2024-04-25T11:35+0300
гибдд
водители
пьяные водители
штрафы гибдд
дорожные штрафы
пдд
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bcb88087ab557d388616d74acfe62891.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, как сотрудники вычисляют потенциального нарушителя всего по нескольким фразам.Зачастую водители, не обладая достаточными правовыми знаниями, неверно цитируют фрагменты законов. На самом деле такое поведение демонстрирует нервозность и настораживает инспектора.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕще больше насторожит сотрудника ГИБДД требование предъявить документы или срочно объяснить причины остановки – так часто действуют нетрезвые водители. Однако на практике регламент работы позволяет инспекторам ГИБДД останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно кажется подозрительным или нарушает ПДД.Иногда автолюбители настаивают, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать машины вне стационарных постов. Это неверная трактовка их полномочий. Подозрения вызовут и эмоциональные оправдания. Еще больше обеспокоит резкое движения водителя навстречу полицейскому со словами: "Я же ничего не нарушил!".В июле 2023-го в России вступил в силу приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением. Согласно новому порядку, работникам ГИБДД запрещается брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но также и мобильные телефоны. В то же время новая формулировка подтверждает право инспектора ГИБДД остановить автомобиль для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.В регламенте также записана обязанность полицейских в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших в аварии. Эта норма уже записана в законе о полиции, теперь ее продублировали в регламенте.
https://1prime.ru/20230711/841047425.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24d6720baa4d71497644aada4270151c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гибдд, водители, пьяные водители, штрафы гибдд, дорожные штрафы, пдд, авто
ГИБДД, водители, пьяные водители, штрафы ГИБДД, дорожные штрафы, ПДД, Авто
11:13 25.04.2024 (обновлено: 11:35 25.04.2024)
 
Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей

njcar.ru назвал 5 фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, как сотрудники вычисляют потенциального нарушителя всего по нескольким фразам.
Зачастую водители, не обладая достаточными правовыми знаниями, неверно цитируют фрагменты законов. На самом деле такое поведение демонстрирует нервозность и настораживает инспектора.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Еще больше насторожит сотрудника ГИБДД требование предъявить документы или срочно объяснить причины остановки – так часто действуют нетрезвые водители. Однако на практике регламент работы позволяет инспекторам ГИБДД останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно кажется подозрительным или нарушает ПДД.
Иногда автолюбители настаивают, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать машины вне стационарных постов. Это неверная трактовка их полномочий. Подозрения вызовут и эмоциональные оправдания. Еще больше обеспокоит резкое движения водителя навстречу полицейскому со словами: "Я же ничего не нарушил!".
В июле 2023-го в России вступил в силу приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением. Согласно новому порядку, работникам ГИБДД запрещается брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но также и мобильные телефоны. В то же время новая формулировка подтверждает право инспектора ГИБДД остановить автомобиль для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.
В регламенте также записана обязанность полицейских в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших в аварии. Эта норма уже записана в законе о полиции, теперь ее продублировали в регламенте.
Сотрудник ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2023
Вступает в силу новый порядок взаимодействия сотрудников ДПС с водителями
11 июля 2023, 04:32
 
ГИБДДводителипьяные водителиштрафы ГИБДДдорожные штрафыПДДАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала