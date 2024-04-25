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Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей

Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей - 25.04.2024, ПРАЙМ

Названы пять фраз, по которым инспекторы выявляют потенциальных нарушителей

Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, как сотрудники вычисляют потенциального нарушителя всего по нескольким фразам. | 25.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, как сотрудники вычисляют потенциального нарушителя всего по нескольким фразам.Зачастую водители, не обладая достаточными правовыми знаниями, неверно цитируют фрагменты законов. На самом деле такое поведение демонстрирует нервозность и настораживает инспектора.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕще больше насторожит сотрудника ГИБДД требование предъявить документы или срочно объяснить причины остановки – так часто действуют нетрезвые водители. Однако на практике регламент работы позволяет инспекторам ГИБДД останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно кажется подозрительным или нарушает ПДД.Иногда автолюбители настаивают, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать машины вне стационарных постов. Это неверная трактовка их полномочий. Подозрения вызовут и эмоциональные оправдания. Еще больше обеспокоит резкое движения водителя навстречу полицейскому со словами: "Я же ничего не нарушил!".В июле 2023-го в России вступил в силу приказ МВД, регламентирующий новый порядок надзора сотрудников ДПС за дорожным движением. Согласно новому порядку, работникам ГИБДД запрещается брать из рук водителей не только деньги и ценные бумаги, но также и мобильные телефоны. В то же время новая формулировка подтверждает право инспектора ГИБДД остановить автомобиль для проверки документов без каких-либо дополнительных оснований.В регламенте также записана обязанность полицейских в случае ДТП сообщать близким родственникам жертв аварий информацию о больницах, куда направили пострадавших в аварии. Эта норма уже записана в законе о полиции, теперь ее продублировали в регламенте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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