https://1prime.ru/20240425/frantsiya-847705439.html

В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд

В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд - 25.04.2024, ПРАЙМ

В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд

Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:02+0300

2024-04-25T17:02+0300

2024-04-25T17:02+0300

спецоперация на украине

франция

украина

f-16

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не победить.Ранее Нидерланды, Дания и США согласились предоставить Украине истребители F-16. Газета Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции планируют научить пилотов из ВСУ управлять этими самолетами. Подготовка должна будет длиться до 2024 - 2025 годов."Какой позор — таким вот образом служить военным целям американцев... Мне стыдно", - прокомментировал решение Парижа anonyme."Гениально. Мы что, обучаем людей, которые перекрыли нам газ, поставив нашу экономику на колени и лишив множество людей работы? Да это насмешка над французским народом", - добавил speti.Другие читатели назвали конфликт на Украине бессмысленным, вновь подчеркнув, что Россия победит.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240425/iskhod-847685564.html

франция

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франция, украина, f-16