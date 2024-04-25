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В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд
Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:02+0300
2024-04-25T17:02+0300
2024-04-25T17:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не победить.Ранее Нидерланды, Дания и США согласились предоставить Украине истребители F-16. Газета Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции планируют научить пилотов из ВСУ управлять этими самолетами. Подготовка должна будет длиться до 2024 - 2025 годов."Какой позор — таким вот образом служить военным целям американцев... Мне стыдно", - прокомментировал решение Парижа anonyme."Гениально. Мы что, обучаем людей, которые перекрыли нам газ, поставив нашу экономику на колени и лишив множество людей работы? Да это насмешка над французским народом", - добавил speti.Другие читатели назвали конфликт на Украине бессмысленным, вновь подчеркнув, что Россия победит.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, украина, f-16
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, F-16
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд
Читатели Le Figaro не поняли, зачем Франции обучать украинских летчиков
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro
задались вопросом зачем, отметив, что Россию не победить.
Ранее Нидерланды, Дания и США согласились предоставить Украине истребители F-16. Газета Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции планируют научить пилотов из ВСУ управлять этими самолетами. Подготовка должна будет длиться до 2024 - 2025 годов.
"Какой позор — таким вот образом служить военным целям американцев... Мне стыдно", - прокомментировал решение Парижа anonyme.
"Гениально. Мы что, обучаем людей, которые перекрыли нам газ, поставив нашу экономику на колени и лишив множество людей работы? Да это насмешка над французским народом", - добавил speti.
Другие читатели назвали конфликт на Украине бессмысленным, вновь подчеркнув, что Россия победит.
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