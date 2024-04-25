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В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240425/frantsiya-847705439.html
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд - 25.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд
Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:02+0300
2024-04-25T17:02+0300
спецоперация на украине
франция
украина
f-16
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не победить.Ранее Нидерланды, Дания и США согласились предоставить Украине истребители F-16. Газета Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции планируют научить пилотов из ВСУ управлять этими самолетами. Подготовка должна будет длиться до 2024 - 2025 годов."Какой позор — таким вот образом служить военным целям американцев... Мне стыдно", - прокомментировал решение Парижа anonyme."Гениально. Мы что, обучаем людей, которые перекрыли нам газ, поставив нашу экономику на колени и лишив множество людей работы? Да это насмешка над французским народом", - добавил speti.Другие читатели назвали конфликт на Украине бессмысленным, вновь подчеркнув, что Россия победит.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, украина, f-16
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, F-16
17:02 25.04.2024
 
В ЕС начали обучать украинских летчиков. Французы испытали испанский стыд

Читатели Le Figaro не поняли, зачем Франции обучать украинских летчиков

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Украинские летчики начали обучение основам воздушного боя на F-16 во Франции. Читатели портала Le Figaro задались вопросом зачем, отметив, что Россию не победить.
Ранее Нидерланды, Дания и США согласились предоставить Украине истребители F-16. Газета Monde со ссылкой на источники писала, что во Франции планируют научить пилотов из ВСУ управлять этими самолетами. Подготовка должна будет длиться до 2024 - 2025 годов.
"Какой позор — таким вот образом служить военным целям американцев... Мне стыдно", - прокомментировал решение Парижа anonyme.
"Гениально. Мы что, обучаем людей, которые перекрыли нам газ, поставив нашу экономику на колени и лишив множество людей работы? Да это насмешка над французским народом", - добавил speti.
Другие читатели назвали конфликт на Украине бессмысленным, вновь подчеркнув, что Россия победит.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта
11:31
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАF-16
 
 
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