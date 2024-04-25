Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель - 25.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240425/gibel-847691552.html
Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель
Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель - 25.04.2024, ПРАЙМ
Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель
Новый пакет американской помощи продлит украинский конфликт. Это приведет к более масштабным разрушениям в стране. Такое мнение выразил бывший главный аналитик... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T13:41+0300
2024-04-25T14:06+0300
спецоперация на украине
поддержка украины
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи продлит украинский конфликт. Это приведет к более масштабным разрушениям в стране. Такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для издания Responsible Statecraft.Он полагает, что если бы Вашингтон специально разрабатывал формулу для уничтожения Украины, она бы, вероятно, была похожа на пакет помощи, который одобрил Конгресс США на этой неделе.По мнению Биба, предоставленные средства позволят Киеву продержаться еще пару месяцев, но не помогут победить Россию. Одобренный недавно 61 миллиард долларов не сможет гарантировать Украине преодоление огромного разрыва между выпуском артиллерии, бомб и ракет в России и на Украине вместе с Западом, добавил эксперт. Биб считает, что странам Запада не достает производственных мощностей для удовлетворения огромных потребностей Киева."Он (новый пакет помощи. — ред.) почти полностью гарантирует, что Украина продолжит бросать свои истощающиеся людские резервы в конфликт, который она не может выиграть и который наносит все больший ущерб украинской инфраструктуре и ее перспективам будущего процветания", — заключил Биб.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240425/bayden-847690433.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
поддержка украины, сша
Спецоперация на Украине, поддержка Украины, США
13:41 25.04.2024 (обновлено: 14:06 25.04.2024)
 
Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель

RS: новый пакет помощи США приведет к большим разрушениям на Украине

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 апр ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи продлит украинский конфликт. Это приведет к более масштабным разрушениям в стране. Такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для издания Responsible Statecraft.
Он полагает, что если бы Вашингтон специально разрабатывал формулу для уничтожения Украины, она бы, вероятно, была похожа на пакет помощи, который одобрил Конгресс США на этой неделе.
По мнению Биба, предоставленные средства позволят Киеву продержаться еще пару месяцев, но не помогут победить Россию. Одобренный недавно 61 миллиард долларов не сможет гарантировать Украине преодоление огромного разрыва между выпуском артиллерии, бомб и ракет в России и на Украине вместе с Западом, добавил эксперт. Биб считает, что странам Запада не достает производственных мощностей для удовлетворения огромных потребностей Киева.
"Он (новый пакет помощи. — ред.) почти полностью гарантирует, что Украина продолжит бросать свои истощающиеся людские резервы в конфликт, который она не может выиграть и который наносит все больший ущерб украинской инфраструктуре и ее перспективам будущего процветания", — заключил Биб.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
"Неизбежный исход". В Германии обратились к Байдену из-за Украины
13:09
 
Спецоперация на Украинеподдержка УкраиныСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала