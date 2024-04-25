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Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель

Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель - 25.04.2024, ПРАЙМ

Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель

Новый пакет американской помощи продлит украинский конфликт. Это приведет к более масштабным разрушениям в стране. Такое мнение выразил бывший главный аналитик... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T13:41+0300

2024-04-25T13:41+0300

2024-04-25T14:06+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Новый пакет американской помощи продлит украинский конфликт. Это приведет к более масштабным разрушениям в стране. Такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для издания Responsible Statecraft.Он полагает, что если бы Вашингтон специально разрабатывал формулу для уничтожения Украины, она бы, вероятно, была похожа на пакет помощи, который одобрил Конгресс США на этой неделе.По мнению Биба, предоставленные средства позволят Киеву продержаться еще пару месяцев, но не помогут победить Россию. Одобренный недавно 61 миллиард долларов не сможет гарантировать Украине преодоление огромного разрыва между выпуском артиллерии, бомб и ракет в России и на Украине вместе с Западом, добавил эксперт. Биб считает, что странам Запада не достает производственных мощностей для удовлетворения огромных потребностей Киева."Он (новый пакет помощи. — ред.) почти полностью гарантирует, что Украина продолжит бросать свои истощающиеся людские резервы в конфликт, который она не может выиграть и который наносит все больший ущерб украинской инфраструктуре и ее перспективам будущего процветания", — заключил Биб.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240425/bayden-847690433.html

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поддержка украины, сша