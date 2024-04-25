https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847687226.html
"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву
"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву
Коллективный Запад своими обещаниями о новых поставках вооружения превратил Киев в наркомана. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:59+0300
2024-04-25T11:59+0300
2024-04-25T11:59+0300
спецоперация на украине
украина
запад
александр лукашенко
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84292/17/842921797_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_c7c022b94d127cc6477dc66323671493.jpg
МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад своими обещаниями о новых поставках вооружения превратил Киев в наркомана. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания."Превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаниями новых доз дополнительного вооружения, в том числе дальнобойных средств поражения, и финансовых (средств)", - заявил белорусский лидер.По словам Лукашенко, вооруженный конфликт на Украине требует особого внимания из-за уровня военной опасности в регионе, но западные страны намеренно затягивают его.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847686285.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84292/17/842921797_235:0:2218:1487_1920x0_80_0_0_8972f776a1dea6fbc1bb93e6b1a52ef5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, александр лукашенко, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Александр Лукашенко, Новости
"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву
Лукашенко: Запад превратил Украину в наркомана, обещая Киеву поставки оружия
МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад своими обещаниями о новых поставках вооружения превратил Киев в наркомана. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания.
"Превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаниями новых доз дополнительного вооружения, в том числе дальнобойных средств поражения, и финансовых (средств)", - заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, вооруженный конфликт на Украине требует особого внимания из-за уровня военной опасности в регионе, но западные страны намеренно затягивают его.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
Лукашенко назвал формулу Зеленского о "мире" нереальной