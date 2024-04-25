https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847687226.html

"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву

"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Превратили в наркомана". Лукашенко раскритиковал поставки оружия Киеву

Коллективный Запад своими обещаниями о новых поставках вооружения превратил Киев в наркомана. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:59+0300

2024-04-25T11:59+0300

2024-04-25T11:59+0300

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МИНСК, 25 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад своими обещаниями о новых поставках вооружения превратил Киев в наркомана. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания."Превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаниями новых доз дополнительного вооружения, в том числе дальнобойных средств поражения, и финансовых (средств)", - заявил белорусский лидер.По словам Лукашенко, вооруженный конфликт на Украине требует особого внимания из-за уровня военной опасности в регионе, но западные страны намеренно затягивают его.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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украина, запад, александр лукашенко, новости