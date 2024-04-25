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Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер

Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер - 25.04.2024, ПРАЙМ

Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер

Haval планирует уже в этом году начать поставлять в Россию кроссовер H9 нового поколения, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:16+0300

2024-04-25T11:16+0300

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экономика

авто

китай

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ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Haval планирует уже в этом году начать поставлять в Россию кроссовер H9 нового поколения, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам гендиректор Haval в РФ Андрей Акифьев. "Если говорить о Haval - это H9. Это та машина, которая и была представлена на российском рынке, но производство на заводе в Туле закончилось, потому что пришел новый жизненный цикл новой машины. Я могу подтвердить, что эта машина будет представлена уже в самое ближайшее время в России" - сказал он. Акифьев уточнил, что поставки, скорее всего, начнутся в середине 2024 года. Возможность производства новинки на тульском заводе компании топ-менеджер не прокомментировал. Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза - почти до 119 тысяч машин.

https://1prime.ru/20240423/avarii-847618084.html

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авто, китай