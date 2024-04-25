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Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер
Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер - 25.04.2024, ПРАЙМ
Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер
Haval планирует уже в этом году начать поставлять в Россию кроссовер H9 нового поколения, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T11:16+0300
2024-04-25T11:25+0300
экономика
авто
китай
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ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Haval планирует уже в этом году начать поставлять в Россию кроссовер H9 нового поколения, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам гендиректор Haval в РФ Андрей Акифьев. "Если говорить о Haval - это H9. Это та машина, которая и была представлена на российском рынке, но производство на заводе в Туле закончилось, потому что пришел новый жизненный цикл новой машины. Я могу подтвердить, что эта машина будет представлена уже в самое ближайшее время в России" - сказал он. Акифьев уточнил, что поставки, скорее всего, начнутся в середине 2024 года. Возможность производства новинки на тульском заводе компании топ-менеджер не прокомментировал. Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза - почти до 119 тысяч машин.
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авто, китай
Экономика, Авто, КИТАЙ
11:16 25.04.2024 (обновлено: 11:25 25.04.2024)
 
Наval в этом году начнет поставлять в Россию новый кроссовер

Наval привезет в РФ новый кроссовер H9, представленный на автосалоне в Пекине

© Фото : HAVALАвтомобиль HAVAL H9
Автомобиль HAVAL H9 - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : HAVAL
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ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Haval планирует уже в этом году начать поставлять в Россию кроссовер H9 нового поколения, представленный на Пекинском международном автосалоне, сообщил журналистам гендиректор Haval в РФ Андрей Акифьев.
"Если говорить о Haval - это H9. Это та машина, которая и была представлена на российском рынке, но производство на заводе в Туле закончилось, потому что пришел новый жизненный цикл новой машины. Я могу подтвердить, что эта машина будет представлена уже в самое ближайшее время в России" - сказал он. Акифьев уточнил, что поставки, скорее всего, начнутся в середине 2024 года.
Возможность производства новинки на тульском заводе компании топ-менеджер не прокомментировал.
Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза - почти до 119 тысяч машин.
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