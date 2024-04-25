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Британия помогает России "расплачиваться за войну", пишет Guardian - 25.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Британия помогает России "расплачиваться за войну", пишет Guardian
Британия помогает России "расплачиваться за войну", пишет Guardian - 25.04.2024, ПРАЙМ
Британия помогает России "расплачиваться за войну", пишет Guardian
Великобритания "помогает России расплачиваться за войну с Украиной", говорится в публикации издания The Guardian со ссылкой на данные правительства, которые... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:36+0300
2024-04-25T09:37+0300
экономика
импорт
российская нефть
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Великобритания "помогает России расплачиваться за войну с Украиной", говорится в публикации издания The Guardian со ссылкой на данные правительства, которые проанализировал экологический портал Desmog.Издание почему-то удивил "неожиданно" вскрывшийся факт, что Британия продолжает покупать рекордные объемы российской нефти, которая поступает через Индию, Китай и Турцию.В 2021 году, как указывается в публикации, объем поставок переработанной нефти в Туманный Альбион составлял £434,2 млн, а в 2023-м он уже достиг £2,2 млрд. При этом, как подчеркивается в статье, именно Российская Федерация на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по поставкам сырой нефти в Китай и Индию, а Турция стала одним из крупнейших покупателем нефти из России после начала спецоперации на Украине.Между тем Guardian напоминает, что Великобритания запретила поставки российских нефтепродуктов с декабря 2022 года. Однако эти нефтепродукты, как говорится в публикации, продолжаю поступать сквозь "дыры" в британских законах, согласно которым, нефть перестает быть российской, если она перерабатывается в других странах.В результате с 2021 по 2023 год Британия увеличила импорт нефти из Индии более чем втрое –до £1,5 млрд, из Китая - более чем в 20 раз, до £663,9 млн, а из Турции – более чем в 33 раза, до £60,3 млн, указывается в статье.
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импорт, российская нефть
Экономика, импорт, российская нефть
09:36 25.04.2024 (обновлено: 09:37 25.04.2024)
 
Британия помогает России "расплачиваться за войну", пишет Guardian

Guardian: Британия наращивает поставки российской нефти через третьи страны

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Великобритания "помогает России расплачиваться за войну с Украиной", говорится в публикации издания The Guardian со ссылкой на данные правительства, которые проанализировал экологический портал Desmog.
Издание почему-то удивил "неожиданно" вскрывшийся факт, что Британия продолжает покупать рекордные объемы российской нефти, которая поступает через Индию, Китай и Турцию.
В 2021 году, как указывается в публикации, объем поставок переработанной нефти в Туманный Альбион составлял £434,2 млн, а в 2023-м он уже достиг £2,2 млрд. При этом, как подчеркивается в статье, именно Российская Федерация на сегодняшний день занимает лидирующие позиции по поставкам сырой нефти в Китай и Индию, а Турция стала одним из крупнейших покупателем нефти из России после начала спецоперации на Украине.
Между тем Guardian напоминает, что Великобритания запретила поставки российских нефтепродуктов с декабря 2022 года. Однако эти нефтепродукты, как говорится в публикации, продолжаю поступать сквозь "дыры" в британских законах, согласно которым, нефть перестает быть российской, если она перерабатывается в других странах.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
ФРГ и Британия изучат возможности изъятия активов России в пользу Киева
Вчера, 17:01
В результате с 2021 по 2023 год Британия увеличила импорт нефти из Индии более чем втрое –до £1,5 млрд, из Китая - более чем в 20 раз, до £663,9 млн, а из Турции – более чем в 33 раза, до £60,3 млн, указывается в статье.
 
Экономикаимпортроссийская нефть
 
 
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