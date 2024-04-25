https://1prime.ru/20240425/neft-847689082.html
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области - 25.04.2024, ПРАЙМ
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области
Нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения в регионе, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:33+0300
2024-04-25T12:33+0300
2024-04-25T12:34+0300
александр дюков
нефть
энергетика
оренбургская область
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/74/841977456_0:2:3079:1734_1920x0_80_0_0_bed072e350bf7856ecdc0cd9ea4d915a.jpg
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения в регионе, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.По его словам, предприятия "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадали из-за наводнения. Отвечая на вопрос, отразилось ли наводнение в Оренбурге на работе компании и объемах добычи в регионе, Дюков сказал: "Нет, на добычу компании в регионе ситуация не повлияла, наши активы находятся за пределами зон подтопления".Он добавил, что компания оказывает организационно-техническую и финансовую помощь региону в борьбе с последствиями паводка. В том числе "Газпромнефть - Оренбург" оперативно направила спецтехнику и аварийно-спасательную команду для эвакуации жителей из затопленных районов.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://1prime.ru/20240424/problemy-847657150.html
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/74/841977456_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7df54536ce5be81dc172e2fa704514ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дюков, нефть, оренбургская область, газпром нефть
Александр Дюков, Нефть, Энергетика, Оренбургская область, Газпром нефть
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области
Дюков: нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения в регионе, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
По его словам, предприятия "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадали из-за наводнения. Отвечая на вопрос, отразилось ли наводнение в Оренбурге на работе компании и объемах добычи в регионе, Дюков сказал: "Нет, на добычу компании в регионе ситуация не повлияла, наши активы находятся за пределами зон подтопления".
Он добавил, что компания оказывает организационно-техническую и финансовую помощь региону в борьбе с последствиями паводка. В том числе "Газпромнефть - Оренбург" оперативно направила спецтехнику и аварийно-спасательную команду для эвакуации жителей из затопленных районов.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Путин потребовал от властей решать проблемы пострадавших от паводков людей