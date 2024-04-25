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Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области - 25.04.2024, ПРАЙМ
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области
Нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения в регионе, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T12:33+0300
2024-04-25T12:34+0300
александр дюков
нефть
энергетика
оренбургская область
газпром нефть
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения в регионе, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.По его словам, предприятия "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадали из-за наводнения. Отвечая на вопрос, отразилось ли наводнение в Оренбурге на работе компании и объемах добычи в регионе, Дюков сказал: "Нет, на добычу компании в регионе ситуация не повлияла, наши активы находятся за пределами зон подтопления".Он добавил, что компания оказывает организационно-техническую и финансовую помощь региону в борьбе с последствиями паводка. В том числе "Газпромнефть - Оренбург" оперативно направила спецтехнику и аварийно-спасательную команду для эвакуации жителей из затопленных районов.В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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александр дюков, нефть, оренбургская область, газпром нефть
Александр Дюков, Нефть, Энергетика, Оренбургская область, Газпром нефть
12:33 25.04.2024 (обновлено: 12:34 25.04.2024)
 
Дюков рассказал о нефтедобыче "Газпром нефти" в Оренбургской области

Дюков: нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДюков Александр Валерьевич
Дюков Александр Валерьевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Нефтедобыча "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадала из-за наводнения в регионе, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах съезда РСПП.
По его словам, предприятия "Газпром нефти" в Оренбургской области не пострадали из-за наводнения. Отвечая на вопрос, отразилось ли наводнение в Оренбурге на работе компании и объемах добычи в регионе, Дюков сказал: "Нет, на добычу компании в регионе ситуация не повлияла, наши активы находятся за пределами зон подтопления".
Он добавил, что компания оказывает организационно-техническую и финансовую помощь региону в борьбе с последствиями паводка. В том числе "Газпромнефть - Оренбург" оперативно направила спецтехнику и аварийно-спасательную команду для эвакуации жителей из затопленных районов.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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ЭнергетикаАлександр ДюковНефтьОренбургская областьГазпром нефть
 
 
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