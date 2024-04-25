https://1prime.ru/20240425/novinki--847685919.html

Что купить до конца весны: cписок главных автоновинок России

Что купить до конца весны: cписок главных автоновинок России - 25.04.2024, ПРАЙМ

Что купить до конца весны: cписок главных автоновинок России

Продажи новых автомобилей в России продолжают расти. Главные премьеры от отечественных и китайских производителей перечислил портал Autonews.ru.Главная новинка... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T11:34+0300

2024-04-25T11:34+0300

2024-04-25T11:34+0300

авто

спрос на легковые авто

авторынок рф

lada granta

уаз

haval

https://cdnn.1prime.ru/img/83054/35/830543597_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_150e7412e7a606529c8af4cc98910846.jpg

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в России продолжают расти. Главные премьеры от отечественных и китайских производителей перечислил портал Autonews.ru.Главная новинка апреля — Lada Granta с автоматической коробкой передач. За нее в дилерских центрах придется заплатить минимум 1 176 900 рублей. Покупка двухпедального лифтбека выйдет в 1 247 900 руб.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеУАЗ в апреле откроет прием заказов на "экспедиционные" версии автомобилей СГР ("Буханка") и "Хантер". Цены на автомобиль начинаются от 1 690 000 и 1 785 000 рублей соответственно. Китайская премиальная марка Exeed запустила российские продажи обновленного кроссовера TXL. Цены на модель варьируются от 4 250 000 до 4 900 000 рублей. А китайская компания Voyah представила в России спортивную спецверсию кроссовера Free. Новинка носит название Sport Edition и в ближайшее время поступит в дилерские центры.Haval также планирует уже в этом году начать поставлять в Россию кроссовер H9 нового поколения, представленный на Пекинском международном автосалоне. Haval - единственный китайский автопроизводитель, владеющий собственным заводом в РФ (в Тульской области). Продажи компании на российском рынке в 2023 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в 3,5 раза - почти до 119 тысяч машин.При этом обслуживание популярного "китайца" обойдется водителю в 1,5 миллиона рублей, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ. Речь о кроссовере Chery Tiggo 4 Pro. Эта модель входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России. Ее стоимость в исследуемой комплектации - 2 199 000 рублей. По данным НАПИ, стоимость владения за один километр составит 20,48 рубля, в месяц — около 25,6 тысячи. За год, таким образом, набегает 307 тысяч.

https://1prime.ru/20240423/chery-847608339.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, авторынок рф, lada granta, уаз, haval