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"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад
"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад - 25.04.2024, ПРАЙМ
"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад
На руках у украинцев может находиться до 15 миллионов незарегистрированных единиц оружия, что говорит об огромном объеме контрабанды из Украины, пишет... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T09:52+0300
2024-04-25T09:52+0300
2024-04-25T09:52+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. На руках у украинцев может находиться до 15 миллионов незарегистрированных единиц оружия, что говорит об огромном объеме контрабанды из Украины, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."По оценкам самих украинских властей, на руках у гражданского населения может находиться около 15 миллионов единиц различных видов незарегистрированного оружия", - говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно газете, граница Украины с Польшей является самой оживленной из всех границ Украины из-за активного товаропотока. Польша в свою очередь выразила беспокойство относительно возможного притока оружия после окончания конфликта.По данным Европейского агентства по охране границ (Frontex), количество контрабандного оружия и боеприпасов в регионе постепенно возрастает. Начиная с 2021 года, количество контрабанды оружия составляло 1 438 единиц на сумму 32 тысячи фунтов стерлингов, а в 2023 году уже достигло 8 382 единиц на сумму 256 тысяч фунтов стерлингов.Расследовательский центр Ukr leaks подтвердил факты торговли американским оружием в Украине, включая продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin в даркнете по завышенной цене. Украинское оружие также было обнаружено в Сирии, отметили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, оружие, контрабанда, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, оружие, контрабанда, Новости
"Миллионы единиц". Объем контрабанды оружия из Украины потряс Запад
Il Fatto Quotidiano: объем контрабанды оружия из Украины вырос на 96 процентов
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ.
На руках у украинцев может находиться до 15 миллионов незарегистрированных единиц оружия, что говорит об огромном объеме контрабанды из Украины, пишет
итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"По оценкам самих украинских властей, на руках у гражданского населения может находиться около 15 миллионов единиц различных видов незарегистрированного оружия", - говорится в публикации.
Согласно газете, граница Украины с Польшей является самой оживленной из всех границ Украины из-за активного товаропотока. Польша в свою очередь выразила беспокойство относительно возможного притока оружия после окончания конфликта.
По данным Европейского агентства по охране границ (Frontex), количество контрабандного оружия и боеприпасов в регионе постепенно возрастает. Начиная с 2021 года, количество контрабанды оружия составляло 1 438 единиц на сумму 32 тысячи фунтов стерлингов, а в 2023 году уже достигло 8 382 единиц на сумму 256 тысяч фунтов стерлингов.
Расследовательский центр Ukr leaks подтвердил факты торговли американским оружием в Украине, включая продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin в даркнете по завышенной цене. Украинское оружие также было обнаружено в Сирии, отметили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Судан тайно поставлял Украине оружие, пишут СМИ