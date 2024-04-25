https://1prime.ru/20240425/oruzhie-847706054.html

Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием

Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием - 25.04.2024, ПРАЙМ

Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием

Российские старые танки подвергаются модернизации, их боевые характеристики улучшаются, а возможности на поле боя растут. Это доставляет много проблем ВСУ, а... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T17:06+0300

2024-04-25T17:06+0300

2024-04-25T17:06+0300

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российские старые танки подвергаются модернизации, их боевые характеристики улучшаются, а возможности на поле боя растут. Это доставляет много проблем ВСУ, а русским хорошо – ведь такой техники у них на складах немало, пишет польская Wnp.pl.По мнению автора публикации, давно пора отойти от стереотипа, что победу на поле боя одерживает новая и современная техника. На самом деле, основа всех запасов - старые модернизированные системы. Именно их Россия бросает в бой – начиная от танков Т-62, выпускавшихся в 60-70-х годах прошлого века до еще более старых Т-55.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКроме того, на поле боя отправили самоходные гаубицы 2С3 "Акация". Эта постсоветская артиллерийская система начала 60-70- х годов является аналогом американской САУ М109.Казалось бы, Украине легко с ними справиться, ведь у них на вооружении современное западное оружие. Однако многие старые танки перед отправкой на фронт проходят модернизацию, что улучшает их боевые возможности, огневую мощь и повышает уровень защиты экипажа. В настоящее время Россия массово этим занимается, комплектуя машины новыми двигателями и комплексами защиты.Модернизируются и другие системы вооружения - боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия. Их адаптируют к требованиям современного поля боя, повышают адаптивность и боеспособность. Вооружение старшего поколения "молодеет", выходит на более высокий уровень, что дает оптимальное сочетания качества и количества, пишет издание. Такая техника способна доставить немало проблем ВСУ.Конечно, ВПК США и Европы создают принципиально новое вооружение, однако на это требуются годы и огромные средства. Кроме того, в начале новинки выпускают малыми партиями. Модернизировать старую технику намного эффективнее и дешевле. Между тем, у стран Запада это получается не так хорошо, как хотелось бы, делает вывод автор публикации.

https://1prime.ru/20240423/tank-847618971.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танк leopard, танки, танки abrams, вооружение, поставки вооружений