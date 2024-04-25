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Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием
Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием - 25.04.2024, ПРАЙМ
Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием
Российские старые танки подвергаются модернизации, их боевые характеристики улучшаются, а возможности на поле боя растут. Это доставляет много проблем ВСУ, а... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T17:06+0300
2024-04-25T17:06+0300
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Российские старые танки подвергаются модернизации, их боевые характеристики улучшаются, а возможности на поле боя растут. Это доставляет много проблем ВСУ, а русским хорошо – ведь такой техники у них на складах немало, пишет польская Wnp.pl.По мнению автора публикации, давно пора отойти от стереотипа, что победу на поле боя одерживает новая и современная техника. На самом деле, основа всех запасов - старые модернизированные системы. Именно их Россия бросает в бой – начиная от танков Т-62, выпускавшихся в 60-70-х годах прошлого века до еще более старых Т-55.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКроме того, на поле боя отправили самоходные гаубицы 2С3 "Акация". Эта постсоветская артиллерийская система начала 60-70- х годов является аналогом американской САУ М109.Казалось бы, Украине легко с ними справиться, ведь у них на вооружении современное западное оружие. Однако многие старые танки перед отправкой на фронт проходят модернизацию, что улучшает их боевые возможности, огневую мощь и повышает уровень защиты экипажа. В настоящее время Россия массово этим занимается, комплектуя машины новыми двигателями и комплексами защиты.Модернизируются и другие системы вооружения - боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия. Их адаптируют к требованиям современного поля боя, повышают адаптивность и боеспособность. Вооружение старшего поколения "молодеет", выходит на более высокий уровень, что дает оптимальное сочетания качества и количества, пишет издание. Такая техника способна доставить немало проблем ВСУ.Конечно, ВПК США и Европы создают принципиально новое вооружение, однако на это требуются годы и огромные средства. Кроме того, в начале новинки выпускают малыми партиями. Модернизировать старую технику намного эффективнее и дешевле. Между тем, у стран Запада это получается не так хорошо, как хотелось бы, делает вывод автор публикации.
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танк leopard, танки, танки abrams, вооружение, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, танк Leopard, Танки, танки Abrams, вооружение, поставки вооружений
Польша больше не смеется. Российская старая техника стала грозным оружием
WNP: модернизированная старая российская техника тревожит ВСУ и Запад
МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ.
Российские старые танки подвергаются модернизации, их боевые характеристики улучшаются, а возможности на поле боя растут. Это доставляет много проблем ВСУ, а русским хорошо – ведь такой техники у них на складах немало, пишет польская Wnp.pl
.
По мнению автора публикации, давно пора отойти от стереотипа, что победу на поле боя одерживает новая и современная техника. На самом деле, основа всех запасов - старые модернизированные системы. Именно их Россия бросает в бой – начиная от танков Т-62, выпускавшихся в 60-70-х годах прошлого века до еще более старых Т-55.
Кроме того, на поле боя отправили самоходные гаубицы 2С3 "Акация". Эта постсоветская артиллерийская система начала 60-70- х годов является аналогом американской САУ М109.
Казалось бы, Украине легко с ними справиться, ведь у них на вооружении современное западное оружие. Однако многие старые танки перед отправкой на фронт проходят модернизацию, что улучшает их боевые возможности, огневую мощь и повышает уровень защиты экипажа. В настоящее время Россия массово этим занимается, комплектуя машины новыми двигателями и комплексами защиты.
Модернизируются и другие системы вооружения - боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские орудия. Их адаптируют к требованиям современного поля боя, повышают адаптивность и боеспособность. Вооружение старшего поколения "молодеет", выходит на более высокий уровень, что дает оптимальное сочетания качества и количества, пишет издание. Такая техника способна доставить немало проблем ВСУ.
"Ямы перелетает". Т-80 на голову превосходит западные танки на Украине
Конечно, ВПК США и Европы создают принципиально новое вооружение, однако на это требуются годы и огромные средства. Кроме того, в начале новинки выпускают малыми партиями. Модернизировать старую технику намного эффективнее и дешевле. Между тем, у стран Запада это получается не так хорошо, как хотелось бы, делает вывод автор публикации.