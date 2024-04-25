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Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова
Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова - 25.04.2024, ПРАЙМ
Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова
Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:07+0300
2024-04-25T15:07+0300
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллиона человек увеличивается количество работающих людей в стране.Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.
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пенсии, пенсионеры, татьяна голикова, россия, работа
Пенсии, пенсионеры, Татьяна Голикова, РОССИЯ, работа
Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова
Голикова отметила, что более 60 процентов российских пенсионеров продолжают работать
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллиона человек увеличивается количество работающих людей в стране.
Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.
Названы семь способов увеличить будущую пенсию