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Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова
Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова - 25.04.2024, ПРАЙМ
Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова
Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T15:07+0300
2024-04-25T15:08+0300
пенсии
пенсионеры
татьяна голикова
россия
работа
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллиона человек увеличивается количество работающих людей в стране.Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.
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пенсии, пенсионеры, татьяна голикова, россия, работа
Пенсии, пенсионеры, Татьяна Голикова, РОССИЯ, работа
15:07 25.04.2024 (обновлено: 15:08 25.04.2024)
 
Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова

Голикова отметила, что более 60 процентов российских пенсионеров продолжают работать

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллиона человек увеличивается количество работающих людей в стране.
Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.
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