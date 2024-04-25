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Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова

Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова - 25.04.2024, ПРАЙМ

Более 60 процентов пенсионеров продолжают работать, заявила Голикова

Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T15:07+0300

2024-04-25T15:07+0300

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пенсии

пенсионеры

татьяна голикова

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работа

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Примерно 60-63% россиян, вышедших на пенсию, возвращаются к работе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформил", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.Она отметила, что за счет того, что в экономике остаются люди, которые не вышли на пенсию из-за повышения пенсионного возраста, практически на 2,7 миллиона человек увеличивается количество работающих людей в стране.Кроме того, вице-премьер напомнила, что в ближайшие годы российской экономике понадобятся 73,6 миллиона кадров – дополнительно потребуется 2,4 миллиона человек.

https://1prime.ru/20240423/pensiya-847609399.html

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пенсии, пенсионеры, татьяна голикова, россия, работа