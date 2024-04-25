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Раскрыто, как банки могут уберечь пенсионера от обмана с кредитами - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как банки могут уберечь пенсионера от обмана с кредитами
Раскрыто, как банки могут уберечь пенсионера от обмана с кредитами - 25.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как банки могут уберечь пенсионера от обмана с кредитами
Банки не могут отказать клиентам-пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита, даже если сотрудник подозревает, что за этим намерением стоят действия мошенников. | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T02:02+0300
2024-04-25T02:02+0300
банки
пенсионеры
мошенники
эксклюзив
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банки не могут отказать клиентам-пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита, даже если сотрудник подозревает, что за этим намерением стоят действия мошенников. Однако есть другие механизмы, помогающие уберечь граждан от обмана, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала чаще привлекать к ответственности банки, выдающие "сиюминутные" кредиты пенсионерам. Речь идет о самых незащищенных категориях, чьей доверчивостью пользуются мошенники. Так, недавно пенсионерку вынудили оформить кредит на 300 тысяч рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам эксперта, сейчас ситуация неоднозначная. С одной стороны, ограничений на выдачу таких кредитов на законодательном уровне нет. Более того, многие банки считают пенсионеров наиболее дисциплинированной, сознательной и к тому же платежеспособной, категорией, так как доход у них постоянный.“Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников”, - напомнила она.До наступления этой даты каждый кредитор вправе определить порядок, по которому заемщик может установить запрет на такие операции. И, соответственно, подавать заявление нужно в каждое кредитное учреждение, клиентом которого является пенсионер.Важно, чтобы россияне знали о такой возможности. Работающим вариантом кажется запуск специальных рекламных материалов — по основным каналам: радио, общественный транспорт, отделения почты, банков, а также рассылки смс-сообщений и писем от банков для пенсионеров с разъяснением такой возможности, полагает СолдатенковаПараллельно необходим и контроль выдачи таких кредитов со стороны банков. Специалист банка мог бы звонить и уточнять, точно ли пенсионер хочет оформить кредит. Некоторые банки при возникновении подозрительных операций уже проводят такие проверки, но важно, чтобы это касалось не только перевода денежных средств, но и попыток оформления займов и кредитов, заключила специалист.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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банки, пенсионеры, мошенники, эксклюзив
Банки, пенсионеры, мошенники, Эксклюзив
02:02 25.04.2024
 
Раскрыто, как банки могут уберечь пенсионера от обмана с кредитами

Аналитик Солдатенкова: у банков есть способы уберечь пенсионеров от обмана

© Фото : Unsplash/Jack FinniganПенсионеры, держащиеся за руки
Пенсионеры, держащиеся за руки - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Unsplash/Jack Finnigan
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Банки не могут отказать клиентам-пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита, даже если сотрудник подозревает, что за этим намерением стоят действия мошенников. Однако есть другие механизмы, помогающие уберечь граждан от обмана, рассказала агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала чаще привлекать к ответственности банки, выдающие "сиюминутные" кредиты пенсионерам. Речь идет о самых незащищенных категориях, чьей доверчивостью пользуются мошенники. Так, недавно пенсионерку вынудили оформить кредит на 300 тысяч рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
По словам эксперта, сейчас ситуация неоднозначная. С одной стороны, ограничений на выдачу таких кредитов на законодательном уровне нет. Более того, многие банки считают пенсионеров наиболее дисциплинированной, сознательной и к тому же платежеспособной, категорией, так как доход у них постоянный.
“Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников”, - напомнила она.
До наступления этой даты каждый кредитор вправе определить порядок, по которому заемщик может установить запрет на такие операции. И, соответственно, подавать заявление нужно в каждое кредитное учреждение, клиентом которого является пенсионер.
Важно, чтобы россияне знали о такой возможности. Работающим вариантом кажется запуск специальных рекламных материалов — по основным каналам: радио, общественный транспорт, отделения почты, банков, а также рассылки смс-сообщений и писем от банков для пенсионеров с разъяснением такой возможности, полагает Солдатенкова
Параллельно необходим и контроль выдачи таких кредитов со стороны банков. Специалист банка мог бы звонить и уточнять, точно ли пенсионер хочет оформить кредит. Некоторые банки при возникновении подозрительных операций уже проводят такие проверки, но важно, чтобы это касалось не только перевода денежных средств, но и попыток оформления займов и кредитов, заключила специалист.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
В России выросло число жалоб на оформление микрозаймов мошенниками
29 марта, 17:21
 
БанкипенсионерымошенникиЭксклюзив
 
 
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