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Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май
Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май - 25.04.2024, ПРАЙМ
Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке топлива на май для оперативного составления графиков... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T20:54+0300
2024-04-25T20:54+0300
2024-04-25T20:54+0300
нефть
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке топлива на май для оперативного составления графиков их перевозки, сообщил кабмин. Ранее Новак провел совещание по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом. "Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства РФ.
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нефть
Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май
Новак поручил нефтяникам представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май
МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке топлива на май для оперативного составления графиков их перевозки, сообщил кабмин.
Ранее Новак провел совещание по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства РФ.
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