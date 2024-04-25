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Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май
Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май - 25.04.2024, ПРАЙМ
Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке топлива на май для оперативного составления графиков... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T20:54+0300
2024-04-25T20:54+0300
нефть
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке топлива на май для оперативного составления графиков их перевозки, сообщил кабмин. Ранее Новак провел совещание по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом. "Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства РФ.
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нефть
Нефть
20:54 25.04.2024
 
Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май

Новак поручил нефтяникам представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке топлива на май для оперативного составления графиков их перевозки, сообщил кабмин.
Ранее Новак провел совещание по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок железнодорожным транспортом.
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям представить в Минэнерго и РЖД планы по отгрузке нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки на май для обеспечения возможности оперативного составления графиков их перевозки", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства РФ.
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