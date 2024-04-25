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"Сбер" сообщил о снижении средней суммы реструктуризации кредитов физлиц

"Сбер" сообщил о снижении средней суммы реструктуризации кредитов физлиц - 25.04.2024, ПРАЙМ

"Сбер" сообщил о снижении средней суммы реструктуризации кредитов физлиц

Средняя сумма реструктурированного кредита физических лиц-клиентов Сбербанка в первом квартале 2024 года снизилась на 17% в годовом выражении и составила 368... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T10:24+0300

2024-04-25T10:24+0300

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МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Средняя сумма реструктурированного кредита физических лиц-клиентов Сбербанка в первом квартале 2024 года снизилась на 17% в годовом выражении и составила 368 тысяч рублей, сообщил РИА Новости вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин. "Средний чек реструктуризаций в первом квартале 2024 года составил 368 тысяч рублей и за год снизился на 17% ", - сказал он, добавив, что в первые три месяца прошлого года этот показатель составлял 444 тысяч рублей. Чаще всего, по его словам, россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов - в первом квартале 2024 года их доля в общем количестве реструктуризаций составила 80%. На втором месте - кредитные карты с долей 16%. На третьем – ипотека с 4%. В прошлом году средняя величина реструктурированной ссуды составляла 435 тысяч рублей - на 3% выше, чем в 2022 году.

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россия, сбербанк, кредиты, новости