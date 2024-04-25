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Стал известен объем субсидий для инвестпроектов на Дальнем Востоке

Стал известен объем субсидий для инвестпроектов на Дальнем Востоке - 25.04.2024, ПРАЙМ

Стал известен объем субсидий для инвестпроектов на Дальнем Востоке

Порядка 15 миллиардов рублей средств государственной поддержки выделены на 14 инвестиционных проектов, развивающих Дальний Восток, сообщил вице-премьер -... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T12:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – ПРАЙМ. Порядка 15 миллиардов рублей средств государственной поддержки выделены на 14 инвестиционных проектов, развивающих Дальний Восток, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Я начну с того, что сегодня на заседании президиума комиссии распределены средства государственной поддержки порядка 15 миллиардов рублей. Они пойдут на 14 предъявленных инвестиционных проектов. Но сумма этих проектов, объём частных инвестиций – 1,3 триллиона рублей. Поэтому сегодня важная комиссия. Она внесёт большой вклад в развитие Дальнего Востока",- сказал Трутнев журналистам во Владивостоке по итогам президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. По его словам, речь идет о самых разных проектах. "Это и проекты в области туризма, сельского хозяйства, переработки, горнообогатительный комбинат. Это, наверное, был самый важный вопрос", - отметил полпред. На заседании также рассмотрели и вопрос развития центров экономического роста. "Мы уже традиционно выделили средства в рамках единой президентской субсидии. В этом есть некоторая специфика, которая заключается в том, что максимальное внимание будет оказываться проектам, которые направлены на реализацию мастер-планов 25 дальневосточных городов Дальнего Востока, которые вошли в план реновации дальневосточных городов", - добавил Трутнев.

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