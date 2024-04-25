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Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ
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Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины
Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ
Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины
Французские агенты могли находиться в Вооруженных силах Украины с самого начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в... | 25.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-25T06:43+0300
2024-04-25T06:54+0300
спецоперация на украине
франция
всу
агенты
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Французские агенты могли находиться в Вооруженных силах Украины с самого начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящее время он занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на украинской стороне. По словам разведчика, он заметил следы причастности Франции к сражению в Мариуполе в феврале 2022 года. "Одно из указаний – увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо, главы управление военной разведки (DRM - прим. ред.), которое управляет спутниками наблюдения, которое заставило меня подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе", - сказал Чинкуини.Французская пресса писала, что генерал Видо, который стал главой французской военной разведки в сентябре 2021 года, был снят со своего поста "из-за просчетов в анализе" ситуации в преддверии начала конфликта на Украине и недооценки сил России. Впоследствии Чинкуини узнал, что многие граждане Франции добровольно отправились воевать на Украину еще в самом начале конфликта. "Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие", - отметил разведчик. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 из них. По данным Минобороны РФ, лидером по числу убитых "солдат удачи" стал Польша: из приехавших на Украину 2 960 человек уничтожены 1 497. На втором месте Грузия: - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Также к сегодняшнему дню были уничтожены 422 из 1 005 наемников из Канады, 360 из 822 - из Великобритании, 349 из 784 - из Румынии. Из ФРГ приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
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франция, всу, агенты
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ВСУ, агенты
06:43 25.04.2024 (обновлено: 06:54 25.04.2024)
 
Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины

Французский экс-разведчик: агенты могли быть в войсках Украины с начала СВО

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Французские агенты могли находиться в Вооруженных силах Украины с самого начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини.
В настоящее время он занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на украинской стороне. По словам разведчика, он заметил следы причастности Франции к сражению в Мариуполе в феврале 2022 года.
"Одно из указаний – увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо, главы управление военной разведки (DRM - прим. ред.), которое управляет спутниками наблюдения, которое заставило меня подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе", - сказал Чинкуини.
Французская пресса писала, что генерал Видо, который стал главой французской военной разведки в сентябре 2021 года, был снят со своего поста "из-за просчетов в анализе" ситуации в преддверии начала конфликта на Украине и недооценки сил России.
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Впоследствии Чинкуини узнал, что многие граждане Франции добровольно отправились воевать на Украину еще в самом начале конфликта.
"Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие", - отметил разведчик.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 из них.
По данным Минобороны РФ, лидером по числу убитых "солдат удачи" стал Польша: из приехавших на Украину 2 960 человек уничтожены 1 497. На втором месте Грузия: - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Также к сегодняшнему дню были уничтожены 422 из 1 005 наемников из Канады, 360 из 822 - из Великобритании, 349 из 784 - из Румынии. Из ФРГ приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
 
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