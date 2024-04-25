https://1prime.ru/20240425/svo-847673471.html

Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины

Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины - 25.04.2024, ПРАЙМ

Французский разведчик рассказал об агентах в войсках Украины

Французские агенты могли находиться в Вооруженных силах Украины с самого начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T06:43+0300

2024-04-25T06:43+0300

2024-04-25T06:54+0300

спецоперация на украине

франция

всу

агенты

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Французские агенты могли находиться в Вооруженных силах Украины с самого начала российской специальной военной операции, в том числе при боях за Мариуполь в феврале 2022 года. Об этом сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящее время он занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на украинской стороне. По словам разведчика, он заметил следы причастности Франции к сражению в Мариуполе в феврале 2022 года. "Одно из указаний – увольнение 30 марта 2022 года генерала Эрика Видо, главы управление военной разведки (DRM - прим. ред.), которое управляет спутниками наблюдения, которое заставило меня подозревать, что субъекты, нанятые французским правительством, в том же месяце оказались в окружении в городе", - сказал Чинкуини.Французская пресса писала, что генерал Видо, который стал главой французской военной разведки в сентябре 2021 года, был снят со своего поста "из-за просчетов в анализе" ситуации в преддверии начала конфликта на Украине и недооценки сил России. Впоследствии Чинкуини узнал, что многие граждане Франции добровольно отправились воевать на Украину еще в самом начале конфликта. "Я расширил свое расследование на французов, замеченных на всем поле боя в Донбассе и на Украине, и сделал это печальное открытие", - отметил разведчик. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне ВСУ. За этот период удалось ликвидировать 5 962 из них. По данным Минобороны РФ, лидером по числу убитых "солдат удачи" стал Польша: из приехавших на Украину 2 960 человек уничтожены 1 497. На втором месте Грузия: - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Также к сегодняшнему дню были уничтожены 422 из 1 005 наемников из Канады, 360 из 822 - из Великобритании, 349 из 784 - из Румынии. Из ФРГ приехали 235 наемников, ликвидированы 88.

https://1prime.ru/20240418/svo-847488686.html

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франция, всу, агенты