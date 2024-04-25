https://1prime.ru/20240425/svo-847673896.html

Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста

Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста - 25.04.2024, ПРАЙМ

Польша поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста

Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, которые покинули свою страну... | 25.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-25T07:18+0300

2024-04-25T07:18+0300

2024-04-25T07:36+0300

спецоперация на украине

польша

украинцы

возвращение

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МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, которые покинули свою страну после начала специальной военной операции. "Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", - цитирует его информагентство Reuters. При этом глава военного ведомства не уточнил, каким конкретно образом польские власти намерены помогать Украине в этом вопросе, но заявил, что "возможна любая помощь".Во вторник в украинском госпредприятии "Документ" объявили о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам". МИД Украины потребовал от руководителей заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Исключение составило лишь оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, сообщала местная пресса. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг украинским военнообязанным мужчинам, пребывающим за рубежом. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации в стране. Этот закон, вступающий в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкоматах. Чтобы это осуществить, необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. При этом повестка будет считаться врученной даже в том случае, если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Согласно подписанному Зеленским закону, военнообязанные обязаны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. При этом уклонисты могут быть лишены права управлять автотранспортом. Многих депутатов возмутил тот факт, что в законе не прописаны сроки демобилизации. С 24 февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения, а 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Согласно указу, с Украины был запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения. Осенью американский журнал Time сообщил, ссылаясь на данные помощника президента Украины, сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Ранее издание New York Times сообщило, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях украинских войск.

https://1prime.ru/20240423/nato-847631473.html

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польша, украинцы, возвращение